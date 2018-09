Miss Naturaleţe. La concursul de frumuseţe au participat 22 de tinere

22 de fete frumoase au concurat aseară pentru titlul "Miss Naturaleţe", pus la bătaie de o companie de produse cosmetice bio.

Învingătoarea a ieşit Corina Filimon, o tânără de 18 ani, elevă în clasa a 12-a la un liceu din Capitală. Tânăra s-a remarcat în fața juriului prin naturaleţe, carismă şi atitudine.



"Este, este, Corina Filimon. Felicitări, Corina."



Pe lângă titlu, tânăra câștigătoare s-a ales și cu o vacanță pentru două persoane în Italia, un abonament la o sală de forță și produse cosmetice.



"Sunt fericită și mândră. Am emoții pozitive, am plâns de bucurie. Emoții foarte frumoase, neașteptate", a spus "Miss Naturalețe" 2018, Corina Filimon.



Participantele la concurs au avut de trecut trei probe. La prima etapă au avut întrebări legate de îngrijirea tenului, la cea de a doua - și-au arătat iscusința în a se demachia corect, iar la proba finală, fetele au trebuit să se machieze în șapte minute.



Membrii juriului spun că au avut de făcut o alegere grea.



"Fetițele au fost foarte frumoase toate, naturale. Ele s-au pregătit bine din timp, știau bine lecția în ce constă frumusețea naturală și asta mă bucură foarte mult", a spus membru din juriu, Sofia Vistieru.



Concursul "Miss Naturaleţe" este organizat pentru al treilea an consecutiv.