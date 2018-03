MISIUNE ÎNDEPLINITĂ! Moldova a realizat primele 10 condiții din partea UE, iar pentru asta va primi prima tranşă din asistenţa financiară

Moldova a îndeplinit cele 10 condiţii pentru a primi prima tranşă din asistenţa financiară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Anunţul a fost făcut de ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu. Oficialul a declarat în cadrul Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană că UE va fi informată în scurt timp despre implementarea reformelor. Mai mult, au fost respectate şi o parte din condiţiile pentru acordarea celorlalte două tranşe.



"Am să vin să clarific lucrurile, aşa calm, ca să liniştesc toată lumea. Noi vom primi suportul sub formă de asistenţă macrofinanciară. Noi vedem un orizont de timp, practic petru săptămâna viitoare, noi cred că putem să raportăm Bruxelles-ului că nu mai există careva restanţe pentru tranşa", a declarat Octavian Armașu, ministrul Finanţelor.



Programul de asistență macrofinanciară pentru țara noastră prevede că 40 de milioane de euro urmează să fie oferite sub formă de grant, iar 60 de milioane de euro reprezintă un împrumut.

Debursările se vor face în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea celor 28 de condiţii negociate cu Uniunea Europeană.