Misiune imposibilă. Autorităţile locale nu pot evacua o gheretă din Capitală

O gheretă în care se vinde carne le dă bătăi de cap autorităţilor municipale. Proprietarul se opune evacuării, deşi regulamentul Consiliului Municipal Chişinău aprobat în 2017 interzice comercializarea cărnii în unităţile de comerţ ambulant.

"Am încercat şi pe perioada de noapte să evacuăm această gheretă, dar nu am reuşit, pentru că au fost implicaţi aproximativ 30 de persoane de formă atletică, care au intervenit chiar dacă am avut şi trei echipaje ale Inspectoratului Naţional de Patrulare implicaţi în cazul dat", a afirmat pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu.

În aceste condiţii, viceprimarul Victor Chironda a declarat că ghereta de pe strada Testemiţanu va fi evacuată forţat şi autorităţile vor cere ajutorul oamenilor legii.

"Ce trebuie, domnule Grosu, de făcut? Fulgerul de chemat? Sau cum să facem aşa ca băieţii zdraveni să nu încurce la evacuarea acestor gherete?", a menţionat viceprimarul Capitalei, Victor Chironda.

Săptămâna trecută, mai mulţi vânzători ambulanţi au protestat faţă de evacuări, deoarece spun ei, dacă legea ar fi respectată, vor rămâne fără loc de muncă. Compania respectivă are 80 de gherete amplasate pe străzile Capitalei.