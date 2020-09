Mişcare şi adrenalină. Circa 50 de amatori au participat la competiţii sportive în parcul Valea Trandafirilor

"Mă dau cu rolele de la vârsta de 4 ani, pentru că iubesc acest tip de sport"."Mie îmi place să mă dau cu rolele, iar din acest motiv am venit să particip la competiţii"."Locul meu de muncă este la birou, aşa că rolele sunt un hobby. Trebuie să ne menţinem nu doar forma intelectuală, ci şi cea fizică.""Este foarte bine că s-a organizat aşa ceva, tineretul are nevoie de a petrece un mod de viaţă sănătos, este normal"."Participanţii vor avea de executat trei mişcări pentru a-şi demonstra măestria, iar pentru asta vor fi premiaţi. Cea mai importantă regulă este siguranţa, apărarea şi atenţia", a declarat Artiom Melnic, arbitru."În sfârşit, avem posibilitatea să organizăm competiţii cu un număr restrâns de participanţi, căci din aprilie nu am mai organizat nimic. În competiţie participă atât amatorii care abia au început să practice acest sport, cât şi profesioniștii care sunt campionii Moldovei de ani de zile", a precizat Gleb Zaițev, organizator.Săptămâna Europeană a Sportului se desfășoară în Republica Moldova din 2018.