Mirosul de cozonaci a învăluit satele Moldovei. În Joia Mare, gospodinele coc pască și cozonac

Satele Moldovei au arătat astăzi ca adevărate brutării. Potrivit tradiţiei, de Joia Mare gospodinele frământă şi coc cozonaci şi pască pe care le sfinţesc în noaptea Învierii. Tradiţia e respectată şi de familia Josu din satul Cigârleni, raionul Ialoveni.



"În tot anul, păi pentru ce este Joia Mare? ca să coci pască. Ca să nu faci altceva, să nu faci zoi, faci pască. Şi asta îţi ia cam toată ziua, te ocupi numai cu coptul. Când erau copiii acasă păi coceam în cuptoare că nu puteam să ridica strachina, dar acum într-o străchiniţă facem şi noi", spune Liuba Josu.



Procesul este unul de durată şi fiecare etapă este importantă.



"Am făcut maiaua şi aşteptăm, să se doschească, să se ridice. Între timp batem 6 ouă, dintre care trei întregi, iar trei doar gălbenuşurile. Acestea le batem cu puţin zahăr şi puţină sare. Şi o lăsăm şi pregătim să cernem făina", explică gospodina.



Femeia e convinsă că secretul pentru o pască delicioasă este frământarea aluatului:



"Înainte noi frământam cu mâna că aşa aluatul iubeşte să simtă căldura mâinii, căldura sufletului omenesc. Dar acum a ieşit roboturile, el învârteşte, dar eu nu accept aşa ceva. Mâna când ai pus-o când ai simţit păi ai dat şi la bucăţica asta de pâine."



Liuba Josu are 13 nepoţei şi an de an de Paşte le pregăteşte cozonaci care mai de care mai gustoşi cu ciocolată, lămâi sau stafide.



"Am mulţi nepoţei şi la fiecare am câte o păsculiţă. Ce o să le dea mâca? Pensia este mică."



Liuba Josu este convinsă că ingredientul cel mai important pentru un cozonac gustos este dragostea:



"Suflet bun şi o inimă curată asta este. Poţi tu să pui ce nu ai pune, dar dacă eşti cu inima rea, nu se primeşte. Suflet bun şi gândul la Dumnezeu şi o să te ajute."

În timp ce unii au frământat cozonaci şi pască toată ziua, alţii au ales cozonaci gata făcuţi.



"Atât sunt de gustoase şi anume rulada cu lămâie. Nu coacem că nu are rost. Atât de gustos e ceea ce propun iată aici, dincolo că nu are rost, cândva coceam."



"Să coci acasă nu este deloc ieftin aşa cum era pe timpuri, pentru că produsele sunt scumpe, apoi energia electrică."



Pentru a atrage oamenii, vânzătorii au o mulţime de sortimente.



"Avem dulci, cu ciocolată, avem chec tradiţional Italian. Avem cu portocală şi migdale. Avem şi de 45, 70, 90."



"Avem aşa cu vişină, cu ciocolată, asta este cu stafide şi cu fructe uscate. Avem şi cu mac este scumpă, dar lumea cumpără că nu au o altă ieşire, odată în an e Paştele."