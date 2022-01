Mirosul de bucate tradiționale a împânzit bucătăriile gospodinelor din țară. Forfotă a fost şi la Ruseştii Noi, Ialoveni

Mirosul de bucate tradiționale a împânzit bucătăriile gospodinelor din țară. Pregătirile pentru Crăciunul pe stil vechi sunt în toi, iar pentru ca masa de sărbătoare să fie ca la carte, femeile s-au trezit de dimineața ca să le reușească pe toate.”Le fac față aici și repede le pun cu o farfurie cu gura în jos cu apă și le fac la aburi. Se primesc suculente, bune, gustoase.”Pentru Elena Colța, din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, ajunul Crăciunului este plin de forfotă:”Pregătesc iată răcitura de dimineață, pârjoalele, cârnațul este deja gata. Încă multe bucate am de pregătit, sălături, prepeliți. Mâncarea tradițională este friptura de porc cu mămăligă. Tot timpul noi o punem pe masă la Crăciun.”Un ajutor de nădejde al gospodinei este fiica mai mare, Daniela:”Clătite cu vişină, deoarece sunt niște bucate tradiționale pe masa noastră de sărbătoare. Familia noastră este amatoare de clătite cu vișină.”De pe masa de sărbătoare nu lipsesc copturile de casă.”Ruladă cu dulceață de trandafir și nucă, pâinea de casă și crăciuneii și deja și torturi am pregătit, trei feluri de torturi, macaronși. Mulțumesc mamei, pentru că ea m-a învățat de toate”, spune Elena Colţa.Și cel mai mic membru al familiei a fost pus la treabă. La doar șapte ani, Ion a făcut curat prin ogradă:”Mătur, duc gunoiul. Îl ajut pe tata și pe mama. Mâine este Crăciunul. O s-o colind pe nana mea, bunica mea, pe toți.”Crăciunul este o sărbătoare de suflet pentru familia Colţa, care are şi o rânduială pentru această zi.”Mergem de dimineață toată familia la biserică, la sfânta Liturghie de dimineață. Pe urmă venim acasă. Așezăm masa. Așteptăm oaspeți. Crăciunul este o sărbătoare unde nu mergem la munte, dar este o sărbătoare acasă.”