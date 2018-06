Miros îmbătător şi explozie de culoare. Lanurile de levănţică atrag zeci de turişti la Cobusca Nouă

Foto: prime.md

Mai puţine flori, dar mai mult ulei cu miros îmbătător. Agricultorii care cultivă levănţică spun că seceta din ultima perioadă nu le-a afectat recolta, ci dimpotrivă, le va aduce mai mult profit.



Alexandru Cotorobai cultivă lavandă pe 80 de hectare. Lanul de flori se află în satul Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi. În zece zile, agricultorul va începe recoltarea plantelor. Acesta se aşteaptă la o roadă generoasă.



"Pentru levănţică e nevoie de soare înainte de recoltare şi soare la recoltare. Dacă masa va fi anul acesta puţin mai mică, sper că ulei va fi mai mult. Sperăm la în jur de 10-12 kg să căpătăm ulei din tonă", a menţionat Alexandru Cotorobai, agricultor.



Uleiul pe care îl produce fermierul este exportat pe piaţa din Uniunea Europeană. Preţul unui litru ajunge la 50 de euro.



"În Moldova vindem în jur de 7, 10 kg, restul uleiului îl exportăm. Restul la export în Germania, în Franţa", a spus Alexandru Cotorobai.



Lanul de levănţică este şi o bună atracţie pentru turişti. Sute de oameni vin să admire priveliştea şi să facă fotografii. Adulţii achită 50 de lei, iar pentru copii este gratuit. La plecare toţi primesc câte un bucheţel de flori aromate.



Câteva femei au venit pentru al treilea an consecutiv în Cobusca Nouă doar pentru a admira lanul de levănţică:



"Am venit din Tiraspol şi am luat micul dejun în lanul de levănţică. Suntem trei prietene şi ne-am organizat o ieşire, iar acum vrem să facem o sesiune foto".



"Am venit pentru prima dată aici să facem o sesiune foto, vreau să vă spun că suntem mulţumiţi. Este foarte frumos, mirosul e îmbietor. Am strâns un bucheţel de flori pe care îl vom duce părinţilor".



"Este foarte atrăgător şi frumos aici. Levănţica a înflorit foarte frumos".



Şi pe turiştii străini i-a cucerit explozia de culoare din câmpii:



"Am făcut foarte multe fotografii frumoase. Este un peisaj impresionant. - Sunteţi pentru prima dată aici? - Da. Mi-a plăcut foarte mult".



În Moldova sunt plantate peste o mie de hectare cu levănţică.