Miros de castane coapte pe strada pietonală. Moldovenii au gustat din deliciu, iar banii colectaţi au fost donaţi în scopuri caritabile

Foto: feellikecooking.ro

Mirosul de castane coapte a împânzit strada pietonală din Capitală. Moldovenii au fost invitaţi să guste din acest deliciu în cadrul festivalului Castaniada. Evenimentul a fost organizat de un ONG, iar banii colectaţi - donaţi în scopuri caritabile.



Castanele au fost aduse tocmai din Italia, pentru că cele crescute la noi nu sunt bune în bucătărie.



"Înainte de toate, castaneele trebuie tăiate, pentru a se coace mai bine în interior. După aceasta, sunt puse pe tigaie şi ţinute la foc constant. Castanele pot fi mâncate dulci, pot fi gătite cu paste sau carne. Trebuie coapte aproximativ zece minute", a menţionat Cesare Lodeserto, preşedintele Fundaţiei Redina Pacis.



Chiar dacă nu este un deliciu obişnuit pentru moldoveni, oamenii au făcut cozi la tarabe. Preţul pentru zece castane a fost de 15 lei:



"De fiecare dată când am ocazia să plec în Viena în special în primul rând îmi iau castan şi tare m-am bucurat că s-a organizat şi în Moldova aşa un eveniment".



"Foarte tare le iubim şi la noi se găsesc greu sau chiar aproape deloc nu se găsesc. Chiar mi-aş dori când se răceşte să fie cu mult mai des".



Trecătorii s-au putut încălzi şi cu vin fiert pregătit după o reţetă tradiţională italiană. Un pahar a costat zece lei:



"Trebuie de fiert cu diferite arome, este nucşoară, scorţişoară ghimbir şi trebuie de fiert portocale, lămâie, dar să fim atenţi să scoatem numai coaja, să nu ajungem în partea albă că partea albă e amară. Plus minus o oră pentru pregătire toate ingredientele apoi după pregătire încă o oră pentru fiert".



"Este foarte gustos. Afară este foarte frig, aşa că vinul ne încălzeşte foarte tare, este foarte bun".



Banii colectaţi în cadrul evenimentului vor fi donaţi unei cantine sociale.



"La această cantină socială primesc un prânz cald 150 de bătrâni şi alţi oameni din familii social vulnerabile, tineri care nu se descurcă. Paremise în primul an s-au colectat la vreo 15 mii de lei şi în fiecare an tot a crescut pentru că a crescut popularitatea acestei campanii", a declarat Inga Platon, coordonator de proiect.



În Chişinău, festivalul castanelor prăjite este la a cincea ediţie.