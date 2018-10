Mirele şi mireasa, aduși de polițiști cu girofarul și sirena pornite la petrecerea de nuntă. Oaspeţii, şocaţi. Ce s-a întâmplat (FOTO)

Doi tineri căsătoriți, a căror mașină s-a stricat în mijlocul drumului în timp ce mergeau la petrecerea de după nuntă, au primit un ajutor nesperat din partea unor polițiști care patrulau în apropierea lor. Oamenii legii i-au escortat bucuroși până la destinație.

Sian Chapman și soțul ei, Josh, și-au unit destinele sâmbătă, iar la scurt timp, mașina închiriată în care se deplasau, un automobil de epocă, din 1930, s-a stricat în mijlocul drumului. În timp ce se întrebau cum o să ajungă la petrecere, o patrulă de poliție a oprit și s-a arătat dispusă să îi aducă pe cei doi la destinație, scrie The Sun, citează Libertatea.

Sora miresei susține că nu i-a venit să creadă când i-a văzut pe cei doi sosind într-o mașină de poliție, cu girofarul și sirena pornite.

"Am fost șocați când am văzut mașina de poliție. Am crezut că ceva s-a întâmplat, dar după ce am văzut-o pe sora mea ieșind din mașină, toată lumea a început să râdă. Cred că a rămas fără cuvinte, iar eu nu știam ce să spun", a spus Gemma Kimg, sora miresei.

Tânăra Gemma susține că cei doi miri au fost foarte recunoscători pentru gestul polițistului, iar fotografia distribuită de ea pe rețelele sociale a devenit virală.

"Foarte multe mulțumiri către poliția din Lincoln, pentru că i-au ajutat pe sora mea și soțul ei să ajungă la petrecerea nunții, ieri, după ce mașina lor s-a stricat în drum. A fost un moment pe care nu îl vom uita vreodată", a scris tânăra în descrierea fotografiei.