Mircea Lucescu şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu federaţia de la Istanbul. Cine îl va înlocui

Mircea Lucescu nu mai este selecţionerul naţionalei de fotbal a Turciei. Tehnicianul de 73 de ani şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu federaţia de la Istanbul. El va primi 600 de mii de euro din salariul anual de 2,5 milioane.

Lucescu a pregătit echipa din vara anului 2017 şi mai avea contract până în iunie 2019. Sub comanda lui, reprezentativa Turciei a înregistrat 4 victorii, 6 remize şi 7 înfrângeri. Echipa a ratat calificarea la Cupa Mondială 2018 şi a retrogradat în Seria C a Ligii Naţiunilor.



Potrivit presei din Turcia, Lucescu va fi înlocuit de Şenol Guneş, antrenorul lui Beşiktaş. Guneş a mai fost selecţioner al Turciei, care sub comanda sa a terminat Cupa Mondială 2002 pe locul 3.

Selecţionata Moldovei va evolua cu reprezentativa turcă în preliminariile Campionatului European din 2020. Primul meci dintre cele două reprezentative este programat pentru 25 martie în oraşul Eskişehir şi va fi transmis în direct de Canal 3.