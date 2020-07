Mircea Lucescu a fost prezentat oficial în calitate de antrenor principal la clubul Dinamo Kiev. Tehnicianul român de 75 de ani este nerăbdător să-şi înceapă activitatea la clubul din capitala Ucrainei și promite să pună accent pe creşterea valorică a fotbaliștilor tineri.



"Nicăieri pe unde am fost nu am schimbat totul imediat, nu am făcut schimbări radicale. Am dat şi dau încredere totală jucătorilor care au jucat mai devreme. Până la proba contrarie. Eu cred că Dinamo are, în momentul de faţă, o echipă de jucători talentaţi. Sper să profit la maxim. "



Mircea Lucescu a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo Kiev. Instalarea antrenorului român pe banca tehnică a dinamoviștilor nu a fost pe placul suporterilor.



"Ei ar trebui, în primul rând, să aprecieze curajul meu de a începe o astfel de activitate. Ei vor înțelege, mă vor aprecia, mă vor aplăuda, mă vor încuraja și vor înțelege că prezența mea aici este și un exemplu că viața continuă. "



Între anii 2004 și 2016, "Il Luce" a fost antrenorul principal al lui Șahtar Donețk, marea rivală a lui Dinamo Kiev în fotbalul ucrainean. Sub comanda lui Mircea Lucescu, "minerii" au cucerit de 8 ori titlul, de ori 6 Cupa Ucrainei, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA.



"Sentimentele, emoțiile sunt în continuare. Nu se pune problema ca eu să mă dezic de ceea ce s-a întâmplat în toată perioada ceea. Prima mea datorie este să fac să crească acești jucători. Nu am nici o revanșă de luat cu Șahtar. "



Moldoveanul Emil Caras va fi secundul lui Mircea Lucescu, după ce Alexandru Spiridon a refuzat să facă parte din echipă, din motive personale.



"Cred că a fost o problemă legată de familia lui, în principal. La început a fost de acord, după care, nu s-a mai simţit bine, şi cu părere de rău, mi-a spus că nu poate să vină. Eu înţeleg, respect decizia lui. "



În Premier Liga Ucrainei, ediția 2019/2020, Dinamo Kiev s-a clasat pe locul secund, la 23 de puncte de Șahtar Donețk. Dinamoviștii, totuși, au cucerit Cupa Ucrainei, în finală reușind să o învingă la penalty-uri pe Vorskla Poltava.