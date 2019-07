MÎRCA ŢINTEŞTE OBIECTIVE MARI. Sportiva va reprezenta Moldova la Olimpiada de la Tokyo

Arcaşa Alexandra Mîrca are în faţă o noua provocare! Sportiva în vârstă de 25 de ani va reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

Alexandra a obţinut cota de participare la Campionatul Mondial din Olanda, unde s-a clasat pe locul 7. Ea a vorbit în premieră despre această performanţă.



"Am simţit o mare presiune în momentul în care am ajuns în optimile de finală, fiind la un pas de calificare în runda următoare ca să obţin cota olimpică. Am făcut faţa emoţiilor şi m-am descurcat cu brio în acele condiţiile meteo. Vremea are un rol important", a spus ALEXANDRA MÎRCA, arcasă.



Va fi a doua participare la Olimpiadă pentru Mîrca după cea din 2016, care a avut loc la Rio de Janeiro, Brazilia. La acea competiţie moldoveanca a încheiat concursul pe locul 17, însă vrea să-şi îmbunătăţească rezultatul la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



"Olimpiada de la Rio a fost prima mea mare competiţie la nivel de senioare. Bineînţeles, acum ştiu la ce să mă aştept. Pot să spun din start că nu va fi uşor. Trebuie să mă pregătesc cât mai bine. Aş vrea să obţin un rezultat mai bun. Ar fi un ideal, dacă să mă clasez printre primii opt sportivi", a spus ALEXANDRA MÎRCA, arcasă.



"În primul rând, ea a obţinut rezultate bune în ultimii patru ani. În al doilea rând, Alexandra s-a descătuşat datorită faptului să are familie şi copil", a spus IRINA CECANOVA, antrenoare.



La începutul lunii curente arcaşii moldoveni au înregistrat un rezultat remarcabil. Dan Olaru şi Alexandra Mîrca au cucerit medalia de argint în proba de dublu mixt, în cadrul etapei a patra a Cupei Mondiale, competiție desfăşurată la Berlin.

"Este un succes răsunător pentru Moldova. Nu este doar opinia mea. Este foarte plăcut, când se întâmplă asemenea lucruri. Vrei să vezi rezultatul muncii, când depui un efort enorm", a spus ALEXANDRA MÎRCA, arcasă.



"A fost un imbold foarte puternic. Spre exemplu, eu am devenit mult mai încrezut în ceea că pot să nimeresc şi a apărut mult mai multă încredere", a spus DAN OLARU, arcaş.



Alexandra Mîrca se află pe treapta a 37-a în clasamentul mondial.