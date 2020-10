Miracol pentru gemenii care suferă de amiotrofie spinală. Fraţii Ciutac vor beneficia de tratament gratuit

Miracol pentru gemenii Ciutac, Mihai şi Galina, care suferă de amiotrofie spinală, şi care au nevoie de nu mai puţin de 4 milioane şi 200 de mii de dolari pentru a putea supravieţui. Acum câteva zile, familia Ciutac a primit o veste incredibilă: au câştigat la loteria organizată de compania producătoare a vaccinului, iar acum, fraţii Ciutac vor beneficia de tratament gratuit."Atunci când m-a telefonat medicul şi m-a anunţat a fost o veste şoc, pur şi simplu am rămas şocaţi. Plângeam, tremuram de fericire, nu ştiam, am repetat întrebarea la medic de câteva ori, este adevărat, medicul mi-a trimis şi actele care confirmau, a fost o surpiză foarte plăcută pentru noi."Fericiții câştigători ai loteriei sunt nu doar gemenii Ciutac, ci şi micuţa Alexa, o fetiţă de un an care suferă de această boală cruntă. Cei trei copii vor merge împreună în România acolo unde vor primi a doua şansă la viaţă."Acum urmează să mergem în România, deoarece medicul pregăteşte toate actele pentru ca să aducă vaccinul în România. Nu ştim cum o să fie cu copii la drum mai ales că Galina nu e într-o stare atât de bună şi ne bucură foarte mult faptul ăsta că o să fie adus în România."După administrarea vaccinului, copiii vor avea o perioadă de reabilitare."Probabil că o să rămână careva amprente, nu ştim exact, fiecare copil reacţionează diferit, mai cu seamă toate vaccinurile au redus de la deces până la 100 de procente de tratament."Tatiana Ciutac a adus pe lume cvadrupleți în septembrie anul trecut. Bucuria, însă, nu a durat mult. După câteva luni, părinţii au primit vestea care i-a împietrit: doi dintre bebeluşi au fost diagnosticaţi cu amiotrofie spinală, o boală genetică rară care are un tratament extrem de costisitor: vaccinul costă 2 milioane 100 de mii de dolari pentru un copil. Galina şi Mihai au trăit luni de zile printre doctori, în secţii de reanimare, cu aparate pentru respiraţie asistată. Până să afle că au câştigat la loteria producătorului tratamentului, soţii Ciutac au făcut apel la oamenii cu dare de mână şi la fundaţii umanitare şi au strâns o parte din sumă."Sunt în jur de 600 de mii de dolari, o parte din bani vor fi pentru copii, pentru reabilitare, iar restul banilor vor fi donaţi către alţi copii cu amiotrofie spinală."