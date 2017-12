MIRACOL DE SĂRBĂTORI! Doi prieteni adevăraţi au aflat că sunt fraţi după ce au făcut testul ADN

Un adevărat miracol de Crăciun pentru un american din Hawaii care a descoperit că un foarte bun prieten de familie era de fapt era fratele său.



Alan Robinson şi Walter Macfarlane se cunosc de 60 de ani. S-au născut în Hawaii, au fost colegi de şcoală şi au jucat fotbal la aceeaşi echipă. Erau foarte apropiaţi în tot acest timp, mai ales că aveau o poveste similară: Alan nu şi-a cunoscut niciodată tatăl, iar Walter fusese adoptat şi nu ştia cine îi sunt părinţii biologici.



Walter a fost ajutat de rude ca să caute pe internet şi pe reţelele de socializare informaţii legate de istoria familiei. Aşa a ajuns să apeleze la un site specializat în studierea genealogiei. În toate căutările apărea utilizatorul Robi737, cu al cărui ADN, Walter avea numeroase potriviri.



Nu mică i-a fost mirarea lui Walter să afle că Robi737 era de fapt bunul său prieten Alan, care utiliza şi el site-ul de internet pentru a-şi găsi tatăl.



"Am avut un frate mai mic care a murit la 19 ani, aşa că eu nu am nepoţi sau nepoate de frate. Am crezut că nu îmi voi cunoaşte niciodată mama şi că nu voi fi unchi niciodată", a declarat Alan Robinson, fratele lui Walter.



Au stat de vorbă şi şi-au dat seama că aveau aceeaşi mamă. Cei doi au organizat o petrecere la care şi-au invitat rudele apropiate, pentru a se cunoaşte mai bine.



"Iată-l pe noul tău unchi şi pe noul tău văr", a spus o rudă.



"E cel mai bun cadou de Crăciun pe care mi l-aş fi putut imagina", a zis o altă rudă.



Acum, cei doi buni prieteni şi-au făcut planuri să călătorească împreună, mai ales că au ieşit ambii la pensie.