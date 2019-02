Mio lansează seria J de camere video auto, optimizate pentru a ocupa mai puţin spaţiu pe parbriz

Mio anunţă lansarea celei mai noi game de camere video auto: seria J MiVue cu design discret.

Optimizate pentru o experienţă mai bună la volan, camerele video auto Mio MiVue J85 şi MiVue J60 folosesc o carcasă compactă, fără ecran. Noile modele pot filma până la rezoluţie 2.5K QHD, 2560 x 1600p şi includ tehnologii avansate de siguranţă la volan, precum: GPS cu alerte pentru camerele video de supraveghere, sisteme de asistenţă pentru conducătorul auto (ADAS) şi WIFI integrat pentru backup şi înregistrare directă în smartphone prin intermediul aplicaţiei MiVue Pro, scrie go4it.ro.

Noua serie MiVue J este optimizată pentru folosire atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Camera MiVue J85 integrează senzorul Sony STARVIS CMOS şi dispune de lentile cu unghiuri de vizibilitate la 150° şi diafragmă f1.8 pentru sensibilitate crescută la lumină.

Camera MiVue J60 poate înregistra la rezoluţie 1080p/30 fps, restul specificaţiilor fiind neschimbate.

Sistemul de GPS integrat în camerele MiVue din seria J înregistrează viteza şi locaţia din timpul călătoriei. În plus, camera video dispune de o bază de date cu locaţiile camerelor de radar fixe, putând emite alerte pentru anunţarea şoferului în legătură cu limita legală de viteză.

Camerele MiVue din seria J includ şi sisteme de asistenţă pentru conducătorul auto: detecţie în caz de coliziune frontală (FCWS) pentru salvarea automată a clipului filmat, sistem de avertizare în caz de părăsire involuntară a benzii de rulare (LDWS), avertizare de tip Stop and Go etc. În plus, senzorul de acceleraţie gravitaţională integrat cu 3 axe detectează schimbări bruşte de direcţie sau un impact, înregistrarea fiind protejată imediat împotriva suprascrierii accidentale.

Camerele MiVue J85 şi MiVue J60 dispun de conectivitate WIFI, permiţând descărcarea clipurilor direct pe smartphone-ul utilizatorului prin aplicaţia MiVue Pro.

Cu opţiunea "Mod parcare", prin conectarea camerei la SmartBox sau PowerBox, aceasta va înregistra orice se apropie de autovehicul. Camera MiVue J85 este compatibilă şi cu Mio MiVue A30, camera pentru spatele autovehiculului, oferind o imagine de ansamblu asupra împrejurimilor în timpul călătoriei.