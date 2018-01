Minte sănătoasă în corp sănătos! Zeci de copii din Capitală au învăţat să patineze pe gheaţă ca artiştii. Ce spun antrenorii

Foto: sporter.md

Zeci de copii din Capitală au învăţat să patineze pe gheaţă ca artiştii. Masterclass-ul a fost oferit de instructori specializaţi.



Elina Şavga face patinaj de aproximativ nouă ani, timp în care a reuşit să ocupe locuri de frunte la campionatele internaţionale: "Pentru mine patinajul este viaţa mea şi eu nu simt o oarecare frică când ies pe gheaţă. Când ies pe gheaţă uit de toate aceste şi mă simt bine. Gheața mă inspiră".



Antrenorii spun că principala piedică în calea succesului multor tinerii este lipsa investiţiilor în acest sport.



"Noi ne antrenăm numai trei luni în an de aceea este foarte greu să concurăm la competiţiile internaţionale. Noi patinăm în fiecare zi câte două, trei ore pe gheaţă. Iar ulterior au lecţii de balet şi dansuri. Vara ne antrenăm pe role", a precizat Aliona Ţepişeva, antrenoare.



După ce şi-au etalat talentul, profesionistele i-au învăţat pe copii principalele reguli ale patinajului.



"Am învăţat astăzi o fetiţă ca să poată merge, ca să se poată ţine pe picioare să nu cadă pe jos", a spus Diana Scripnic, patinatoare.



Copiii au deprins foarte repede mişcările de bază:



"Trebuie un pic să îndoim picioarele şi să îndoim genunchii. Trebuie să venim aici mai des ca să patinăm mai bine".



"Copilul are trei ani şi patru luni. Îi place mult. Masterclass-ul a fost uimitor".



"Fetiţa mea este adolescentă. Decât să stea cu ochii în telefon şi tabletă, mai bine să îndrăgească un anumit gen de sport".



Ideea de a organiza evenimentul le aparţine reprezentanţilor forumului mama.md.



"Am decis să le arătăm mamelor că este posibilitate ca micuţii să înveţe profesionist să patineze. Acest sport îi ajută vara să îşi ţină echilibrul pe role şi pe bicicletă. Patinajul ajută la întărirea mușchilor spatelui", a declarat Maria Leonova, manager forum mama.md.



Pentru 45 de minute pe gheaţă alături de profesionişti, părinţii copiilor au plătit 100 de lei. O lună de antrenamente în grup costă 1200 de lei.