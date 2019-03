Minoră obligată să se culce cu peste 40 de PEDOFILI. Unul dintre ei o lovea violent şi o obliga să-l strige "Daddy"

Samantha Owens, acum în vârstă de 25 de ani, a publicat recent o carte în care a povestit cu lux de amănunte cum, începând de când avea 13 ani, cea mai bună prietenă a ei a pus-o să se prostitueze.



Timp de trei ani, ea a fost obligată să se culce cu circa 40 de pedofili, care au abuzat-o în fel și chip.



Samantha a fost păcălită de Amanda Spencer, care este mai mare cu trei ani ca Samantha, să se prostitueze. S-a întâmplat la Sheffield, în Marea Britanie, unde timp de trei ani Samantha a fost folosită ca o "jucărie" sexuală de peste 40 de bărbați pedofili.

Mamă a doi copii, Samantha, acum în vârstă de 25 de ani, a publicat recent o carte denumită "Pimped", în care a povestit cu lux de amănunte cum cea pe care o credea cea mai bună prietenă a ei a împins-o spre cel mai mare coșmar al vieții ei.



Samantha și-a amintit cum, la un moment dat, când avea 13 ani, un client a întrebat-o câți ani are. Ea i-a spus 16. Dar pedofilul i-a șuierat printre dinți: "Mincinoaso, știu că nu ai 16 ani!". Când i-a spus vârsta reală, pedofilul tot n-a fost mulțumit. A obligat-o să repete că are 11 ani. A zâmbit și a violat-o cu brutalitate.



Un alt "client" a lovit-o violent în față și a obligat-o să-l strige "Daddy". Un alt bărbat a simțit nevoia să o lovească repetat cu capul de podea în timp ce o viola. Au fost arestați și cinci bărbați Samantha și-a amintit că Amanda, cea pe care o credea cea mai bună prietenă a ei, avea tot timpul mulți bani.



Amanda i-a spus că poate avea și ea mulți bani, dacă va fi de acord să facă sex cu bărbați. Amanda a dus-o pe fetița care avea doar 13 ani atunci într-o casă în care se aflau cinci bărbați.



Trei dintre ei au violat-o până dimineața, când Amanda a venit s-o ia. "Inima îmi bătea cu putere în piept, lacrimile îmi curgeau pe obraji, în timp ce mă violau. Durerea a fost insuportabilă. Dar acesta a fost doar începutul".



Chinul Samanthei s-a încheiat când avea 18 ani și a fost închisă într-un centru de detenție pentru un furt. Acolo i-a dezvăluit unei colege ce a pățit. "Atunci am realizat că Amanda n-a fost niciodată prietena mea. Eram doar un copil, iar ceea ce a făcut ea a fost bolnav, nelalocul lui, greșit", a spus Samantha, care, atunci, în 2009, a dezvăluit poliției prin ce a trecut.



Samantha le-a dezvăluit autorităților că de multe ori era îmbătată atât de tare că nici nu realiza ce i se întâmplă. "Sunt nopți în care vreau să uit. Timp de trei ani, presupusa mea prietenă m-a plimbat prin tot orașul Sheffield pentru a fi abuzată. Am fost plasată din casă în casă, precum o jucărie și, neavând unde să fug, am acceptat aceste tratamente", a mai spus Samantha.



Amanda, prietena ei, a manipulat-o să facă sex cu peste 40 de bărbați în trei ani.



În 2012, când a început ancheta împotriva ei, Amanda Spencer a născut un copil.



În 2014, ea a fost găsită vinovată pentru 14 situații în care a facilitat prostituție infantilă și pentru alte două situații în care a incitat la sex cu minori.