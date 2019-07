Ministrul Voicu i-a dus lui Şoigu mai multe osanale: Mulţumim Kremlinului pentru că s-a implicat în soluţionarea crizei politice

Guvernul Sandu consideră Rusia un aliat de încredere pentru Republica Moldova. În timpul vizitei de astăzi, la Moscova, ministrul Apărării, Pavel Voicu, a declarat că pentru actuala guvernare este foarte importantă relaţia cu Kremlinul, menţinerea stabilităţii şi consolidarea relaţiilor de prietenie cu toate statele.

La întâlnirea pe care a avut-o cu omologul său rus, Serghei Şoigu, oficialul moldovean a mai subliniat că speră la un dialog constructiv cu autorităţile ruse, în special, pe domeniul securităţii ambelor ţări.

Ministrul Alianţei Kozak i-a adus Moscovei mai multe osanale. A mulţumit Kremlinului pentru că s-a implicat în soluţionarea crizei politice, şi, de asemenea, pentru că a fost prima ţară care a recunoscut coaliţia formată din deputaţii Blocului "ACUM" şi PSRM.

Întrebată ce crede despre această vizită, premierul Maia Sandu a declarat că nu există motive de îngrijorare.



"Știu că astăzi a mers la Moscova. Nu am văzut declarațiile, dar, vă rog, să fiți pe pace, prin acțiunile sale domnul ministrul nu poate să îndepărteze Republica Moldova de la angajamentele pe care le are deja și cu Statele Unite și în cadrul programelor de cooperare cu NATO.", a spus Sandu.



Trupele ruseşti se află ilegal pe teritoriul constituţional din Republica Moldova de ani de zile, în ciuda numeroaselor demersuri către Moscova de a le retrage. Acum un an, la iniţiativa fostului premier Pavel Filip, Organizaţia Naţiunilor Unite a aprobat o rezoluţie privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ţării noastre. Documentul a primit 64 de voturi pentru, 15 împotrivă.