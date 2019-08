Ministrul Vadim Brînzan CONFIRMĂ că s-a întâlnit cu Nat Rotschild. La o întrevedere a participat şi Maia Sandu

Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Vadim Brînzan, confirmă că s-a întâlnit de două ori cu Nat Rotschild pe 10 şi 19 august, atunci când miliardarul a anunțat public că a achiziționat pachetul de 95 la sută din acțiunile AVIA INVEST. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă ca reacţie la o investigaţie publicată de portalul scheme.md, în care se menţionează că această tranzacţie s-a făcut cu ajutorul ministrului Brînzan, care anterior a lucrat pentru compania ce deservește familia Rothschild.



"Pe data de 10 august, în calitatea mea de ministru al Economiei şi Infrastructurii am avut o întâlnire cu reprezentantul NR Investments Ltd, care m-a informat despre intenţia potenţială de a acumpăra direct 95% din acţiunile Avia Invest, care deţine prin contract dreptul de concesiune pentru aeroportul Internaţional Chişinău", a declarat ministrul Economiei.

La cea de a doua întrevedere a participat şi premierul Maia Sandu, susţine Brînzan.

"Pe 19 august, eu împreună cu premierul, ne-am întâlnit cu investitorul şi am fost informaţi de dumnealui că deja a semnat un contract de cumpărare directă a 95 la sută din acţiunile Avia Invest. Vreau să fie clar: nu am negociat și nu ne-am consultat cu această companie. A fost doar o curtoazie solicitată pentru a ne întâlni cum s-a spus cu un investitor strategic pentru Moldova. Am fost informați despre intenție și semnarea contractului. Despre acest lucru am informat Consiliulul Suprem de Securitate. I-am comunicat investitorului că autorităţile statului consideră contractul de concesiune a aeroportului unul abuziv şi potenţial fraudulos, fiind subiectul unei investigații atât în Parlament, cât și la PG", a conchis ministrul Brînzan.

Totodată, Vadim Brînzan a precizat că, ieri, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a primit o altă scrisoare oficială: "Ieri, MEI a primit a doua scrisoare oficială prin care am fost informaţi că NR Investments a procurat 100% din acţiunile companiei din Cipru, care deţine 95 la sută Avia Invest, astfel devenind deţinător indirect a contractului de concesiune. Nu a fost achiziționat aeroportul, ci pachetul de acțiuni a companiei cipriote, care deține Avia Invest, care la rândul său e concesionar al Aeroportului".

PUBLIKA.MD aminteşte că potrivit investigaţiei publicată de portalul scheme.md, prima întâlnire a ministrului Economiei Vadim Brînzan cu Nat Rothscild ar fi fost în timpul vizitei miliardarului în perioada 9-10 august, în Republica Moldova. Atunci Rothschild a analizat activele pe care le va prelua de la Shor prin achiziționarea companiei off-shore, care deține 95 la sută din acțiunile Avia Invest, companie care a concesionat Aeroportul Internaţional Chişinău. Tot atunci, miliardarul ar fi discutat cu Brînzan, pentru a înțelege mai bine dacă se expune unor riscuri.

A doua întâlnire a avut loc în data de 19 august, atunci când Rothschild s-a aflat pe teritoriul aeroportului în decursul a numai 3 ore. Tot atunci, Rothschild a anunțat public că a achiziționat pachetul de 95 la sută din acțiunile AVIA INVEST. În aceeași zi, Ministrul Economiei a declarat că a fost informat despre această tranzacție și a aflat de ea dintr-o scrisoare semnată de Nathaniel Philip Rothschild. La 19 august însă Brînzan s-a văzut defapt a doua oară cu Nathaniel Rotschild, se menţionează în investigaţie.

Potrivit sursei, după prima discuție cu Brînzan, din timpul vizitei din data de 9-10 august, Rotschild nu a fost convins de Ministrul moldovean să se dezică de ideea investiției dubioase, din contra la 19 august acesta a venit deja însoțit de Taylor Sebastian John Breden, pe care l-a prezentat actualului director interimar Boris Salov, ca fiind președintele consiliului de administrare al Avia Invest.

De aici reiese că la zece zile după vizita din 9-10 august, Nathaniel Rotschild a gasit și om care să-i reprezinte interesele oficial la AIC, iar discuția cu Brînzan nu l-a făcut decât să grăbească procesul de achiziție al AVIA INVEST.

