Ministrul Tudor Ulianovschi: Relaţiile cu UE şi dialogul strategic cu SUA, PRIORITARE

Autorităţile de la Chişinău vor elabora un plan intern ca urmare a adoptării la ONU a rezoluţiei privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ţării noastre. Declaraţia a fost făcută de ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi, după reuniunea ambasadorilor ţării nostre.



"Elaborăm un plan de acţiuni intern care e bine să fie intern pentru prima perioadă, dar cu certitudinea vom utiliza platoforma ONU pentru a comunica şi mai mult, pentru a organiza diferite evenimente, conexe acestei rezoluţii", a spus Tudor Ulianovschi, ministru de Externe.



Demnitarul a mai vorbit şi de faptul că imaginea Moldovei în exterior trebuie îmbunătățită, astfel încât ţara să nu mai fie privită ca o republică ex-sovietică, ci ca un stat care face parte din civilizația occidentală. Ulianovschi a mai reiterat că integrarea europeană este prioritatea zero a ţării noastre.



"Integrarea europeană este incontestabil firul roşu al politicii interne şi respectiv externe a Republicii Moldova şi rămâne un obiectiv de maximă actualitate pe termen scurt, mediu şi lung", a spus Tudor Ulianovschi, ministru de Externe.



Demnitarul a trasat principalele direcţii de acţiune ale diplomaţiei moldoveneşti şi a vorbit despre intensificarea războiului hibrid.



În privinţa parteneriatelor externe, Ulianovschi a subliniat importanţa legăturilor cu ţările membre ale Uniunii Europene şi cu Statele Unite, dar şi necesitatea reluării dialogului cu Rusia.



"Dialogul strategic RM - SUA trebuie in continuare materializat la justa valoare. Relaţiile cu Federaţia Rusă trebuie să revină pe un făgaș normal, dar acest lucru trebuie să se producă în albia firească a respectului faţă de principiile dreptului internaţional, a Cartei ONU şi a opțiunilor noastre occidentale", a spus Tudor Ulianovschi, ministru de Externe.



În contextul geopolitic complicat din regiune, Republica Moldova trebuie să strângă relaţiile cu Alianţa Nord-Atlantică.



"Pentru a-şi consolida propria securitate, RM are nevoie să coopereze mai aprofundat cu NATO, trecând la un stadiu mult mai avansat, care nu ar contravine politicii sale de neutralitate", a spus Tudor Ulianovschi, ministru de Externe.



Ministrul a ţinut să felicite personalul diplomatic pentru succesul de la ONU în privinţa rezoluţiei de retragere a trupelor ruseşti din stânga Nistrului. La evenimentul ambasadorilor a participat şi premierul Pavel Filip.



"Noi nu luăm în considerare planul A, B sau C. Avem un singur plan - Integrarea europeană. Şi nu în zadar am semnat un acord de asociere cu UE. Şi tot nu în zadar avem un acord de liber schimb. Trebuie să luăm în considerare şi confurntarea dintre Occident şi Rusia care rămâne a fi una destul de adâncă. Interesul nostru strategic este ca Occidentul să fie cât mai unit", a spus Pavel Filip, premierul Republicii Moldova.



Reuniunea diplomaţiei moldoveneşti va dura trei zile.