Ministrul Tudor Ulianovschi a discutat cu omologul din Ghana posibilitatea extinderii relațiilor bilaterale

Determinarea Republicii Moldova de a valorifica și avansa relațiile cu statele de pe continentul african, creează premise favorabile pentru impulsionarea cooperării bilaterale în domeniile de interes reciproc cu Ghana. Declarația a fost făcută de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul întrevederii de la New York cu Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Regionale al Republicii Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey.



În context, Ministrul Tudor Ulianovschi, a discutat cu omologul său despre decizia Guvernului Republicii Moldova de a deschide o misiune diplomatică la Accra, fapt care va crea premisele necesare pentru impulsionarea relațiilor între cele două țări, autoritățile de la Chișinău fiind în așteptarea răspunsului ministerului de externe ghanez.



La rândul său, Shirley Ayorkor Botchwey a menționat că autoritățile de la Accra examinează propunerea Republicii Moldova de a deschide o misiune diplomatică, considerând că aceasta va contribui la aprofundarea cooperării politico-diplomatice, economice, sociale, etc.



Șeful diplomației moldovenești a mai menționat că analiza raporturilor comercial-economice între Republica Moldova și Ghana, care anul trecut au înregistrat o creștere semnificativă, în special în domenii precum producerea şi exportul produselor din grâne şi ale producţiei vitivinicole, creează toate premisele pentru stabilirea unor relații bilaterale de cooperare în domeniul agriculturii, prin schimb de informaţie şi experienţă în aplicarea tehnologiilor agricole, folosirea sistemelor de irigare, cultivarea diferitor specii de culturi agricole, etc.



În cadrul întrevederii, Tudor Ulianovschi și Shirley Ayorkor Botchwey au făcut un schimb de opinii pe marginea cooperării ambelor state în cadrul Națiunilor Unite.