MINISTRUL SE SCUZĂ: Georgeta Mincu spune că a vorbit despre must prelucrat

Ministrul Agriculturii bate în retragere. După ce a fost criticată pentru inițiativa de a introduce mustul în meniul copiilor, Georgeta Mincu declară că a fost înțeleasă greșit de presă.

"A fost o manipulare. Nu s-a vorbit despre must direct de la storcătorul de must. Era vorba despre mustul pe care l-am consumat eu în copilărie, este mustul care se fierbe şi care este conservat. Despre acel must. Niciun părinte nu m-a telefonat, nu mi-a scris, astea sunt doar creativităţi ale presei", a spus ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu.



Acum câteva săptămâni, în cadrul unei dezbateri organizate de o comisie parlamentară cu producătorii locali, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a propus ca din strugurii care nu pot fi realizaţi de producători pe piaţă, să se facă must pentru elevi. În acest mod, Georgeta Mincu a încercat să rezolve problema producătorilor de struguri, care se plâng că nu-şi pot realiza recolta în acest an.



"Să facem pentru că singur mustul nu se consumă, sucul de măr la fel. Poate poate fi combinat şi plasat pe piaţă sub formă de suc combinat, care are un termen de păstrare mai muc, dar care poate fi plasat în grădiniţe, spitale", a spus ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu.



Ideea Ministrului a fost dur criticată de părinţi, specialişti și chiar de președintele Igor Dodon Nutriţioniştii spun că mustul sau concentratul de struguri poate provoca diaree sau agrava patologii ale tractului gastro-intestinal.

Şi Asociaţia Producătorilor de Conserve a reacţionat. Preşedintele Asociaţiei, Ştefan Golubciuc a declarat că fabricile de conserve din ţară nu au utilaj pentru a face suc concentrat sau must din struguri. Ulterior şi preşedintele Igor Dodon s-a arătat indignat de propunerea ministrului Georgeta Mincu. Potrivit şefului statului, este pentru prima oară când un ministru a înaintat o astfel de propunere.