Ministrul schimbă macazul. Nu se ştie când va începe vaccinarea anti-COVID a adolescenţilor

Zilnic, la punctele de imunizare din ţară vin părinţi care vor să-şi vaccineze copiii adolescenţi, după ce ministrul sănătăţii, Ala Nemerenco, a declarat că imunizarea copiilor va începe din noiembrie.



"Probabil săptămâna viitoare... fiecare centru de imunizare din oricare localitate îndepărtată să primească toată informaţia, ce ar trebui, care sunt paşii tehnici pe care ar trebui să-i urmeze. Nu ne va lua mult timp ca să trimitem aceste recomandări", a spus Ala Nemerenco.



Aşa că mulţi părinţi au luat în serios termenul anunţat de minister.



"Începând cu data de întâi, după ce doamna ministră a declarat că de săptămâna viitoare puteţi să vă adresaţi oriunde la orice centru de vaccinare pentru a se imuniza copiii de la 12 ani, s-au adresat mai mulţi părinţi cu copiii lor pentru a se vaccina", a declarat Cristina Boclincă, şef centrul Municipal de Vaccinare.



Şefa Centrului Municipal de Vaccinare spune că zilnic vin părinţi care cer să-şi vaccineze copiii minori, însă nu o pot face din cauză că ministerul încă nu a emis ordinul, iar aplicaţia nu permite introducerea în baza de date a cetăţenilor cu vârsta sub 16 ani. Între timp, şi ministrul şi-a schimbat discursul.



"Sunt anumite procese ale comitetului, urmează anumite detalieri, care în continuare se transpun în deciziile ministerului", a precizat Svetlana Nicolăescu, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii.



Ministerul Sănătăţii a anunţat joi că am atins vârful valului patru al pandemiei, iar în ultima săptămână numărul zilnic de cazuri noi de infectare a început să scadă. Experţii susţin că scăderea se datorează de fapt vacanţei forţate a elevilor din ultimele două săptămâni. Joi, comitetul naţional de experţi în imunizare a avut o şedinţă cu ministrul Sănătăţii pentru a decide când începe procesul de vaccinare a copiilor minori, dar nu au ajuns la un numitor comun. Săptămâna trecută, numărul celor vaccinate a scăzut cu 25% faţă de săptămâna precedentă, astfel că experţii exclud ipoteza stocului insuficient de vaccin Pfizer pentru copiii de la 12 ani şi pentru administrarea dozei booster. Medicii spun că sunt multe persoane care vor să facă a treia doză.



"Eu sunt din contigentul celor care s-au vaccinat printre primii. Am deja jumătate de an după a doua doză, respectiv trebuie să mă vaccinez, dar avem răbdare, aşteptăm ordinul ministerului. Cu doza booster sunt până la 10 persoane, care vin şi se adresează cu această întrebare", a spus şefa centrul Municipal de Vaccinare.



"Ar trebui să iniţiem acest proces cât mai curând posibil deoarece avem cazuri de infectări printre lucrătorii medicali vaccinaţi", a menţionat Inga Pasecinic, expert indepedent în sănătate publică.



Ministerul Sănătăţii a anunţat că administrarea dozei booster se va face doar cu Pfizer şi Moderna, dar se aşteaptă decizia ANSP cu schema de combinare a serurilor. Până acum, în ţară s-au vaccinat 895 de mii 607 persoane.