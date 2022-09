Ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, a fost luată la rost de premierul Natalia Gavriliţa. Care a fost MOTIVUL

Ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, a fost luată la rost de premierul Natalia Gavriliţa, din cauza neînţelegerilor apărute în procesul de repartizare a lemnelor de foc. Prim-ministrul s-a arătat nemulţumit şi de faptul că nu e gata platforma lemne.md, care urma să fie funcţională din 1 septembrie. Potrivit ei, mai mulţi primari s-au plâns pe proceduri dificile de repartizare a lemnelor şi lipsă de informaţii în acest sens.



"Doamna Cantaragiu, eu am solicitat ca până în 1 septembrie să fie funcţională linia verde şi am vorbit despre un site lemne.md. Acestea ar fi instrumente, prin intermediul cărora oamenii ar putea să se informeze. Am înţeles că unele primării nici măcar nu ştiu la ce ocol silvic să se adreseze. Este o situaţie inacceptabilă", a spus Natalia Gavriliţa.

În replică, Ministrul Mediului a explicat că a durat pregătirea tehnică pentru lansarea liniei verzi şi a paginii lemne.md: "Linia verde, din punct de vedere tehnic, este funcţională, este gata, ea va fi lansată astăzi. Aprovizionarea cu lemne în mod practic se face la fel ca şi în anii precedenţi. Site-ul este în proces de contractarea companiei care va pregăti şi un proces de elaborare. Termenul pus este două săptămâni".



"Doamna ministru, mulţumesc pentru aceasta informaţie, dar cu site-ul să ştiţi că el în octombrie nouă nu ne ajută. Eu nu ştiu cine este implicat, donatori, finanţatori, înţeleg că au proceduri. Dar vorbiţi cu domnul Ţurcanu, haideţi că îl facem noi. Îl face un voluntar într-o zi", a spus Natalia Gavriliţa.

Ulterior, în cadrul conferinţei de presă, jurnaliştii au insistat să afle ce crede ministrul Mediului despre obiecţiile premierului. Iuliana Cantaragiu a zâmbit şi cu nonşalanţă a spus că nu are nicio vină pentru aceste întârzieri.

"Că nu este linia verde şi site-ul gata, da, ok... Trebuia să fie pe 1 septembrie, nu au fost gata până acum, acum se lansează, dar sunt lucuri care trebuie să fie făcute anterior, sunt lucruri care nu neapărat au depins de noi. Dar nu contează, trebuiau să fie făcute şi nu au fost făcute. Da, şi?", a spus ministra Mediului.

Ca ţara să fie asigurată cu suficiente lemne, în noiembrie vor începe tăierile în avans, din contul rezervelor pentru anull viitor, susţine Cantaragiu. Mai mult, potrivit ei, Ministerul Mediului caută şi soluţii pentru a suplimenta fondul forestier.



"Avem un dialog permanent cu mai mulţi parteneri de dezvoltare în vederea de a construi trei sere mari, industriale la nivel naţional. Asta este obiectivul nostru. Investiţia este la 10 milioane de euro undeva. Acestea, cu sisteme de irigare, cu rădăcina protejată, ne va permite să plantăm mai mult", a punctat Iuliana Cantaragiu.



Fiecare familie va putea cumpăra în sezonul rece cinci metri steri de lemne, în două tranșe. Preţurile variază între 550 şi 875 de lei pentru speciile tari, între 350 şi 475 de lei - pentru speciile moi.