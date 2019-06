Ministrul justiției din guvernul Sandu a depus cererea de demisie.

Premierul Maia Sandu a înaintat deja propunerea ca Olesea Stamate să fie numită în funcția de ministrul al justiţiei.

"În baza cererii de demisie, am propus revocarea domnului Stanislav Pavlovschi din funcția de ministru al justiției. Îi mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până în acest moment.



În același timp, am înaintat propunerea ca doamna Olesea Stamate să fie numită în funcția de ministru al justiției. Doamna Stamate a fost până în prezent Președinte al Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă.

Este licențiată în drept, magistru în studii europene avansate la Colegiul Europei și avocat. Are experiență vastă în domeniile justiție, afaceri interne și reforma administrației publice centrale. Îi mulțumesc că a acceptat propunerea de a face parte din echipa guvernamentală și îi doresc mult succes în activitate”, a scris Maia Sandu.