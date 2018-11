Ministrul Gaburici: Partea rusă nu va închide gazul, iar Transgaz va merge până la capăt şi va construi conducta

Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, a dat asigurări că în prag de iarnă Moldova nu va rămâne fără gaze naturale, iar Transgazul va merge până la capăt şi va construi conducta. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Fabrika.

"Moldova are gaz, curent electric şi nu se va întâmpla nimic rău la acest capitol. Noi vom continua să avem gaze naturale chiar dacă au fost diverse speculaţii la acest subiect. Noi avem contractul semnat, fiecare din părţi are obligaţiuni şi trebuie să fie respectate. Rusia nu va întrerupe gazul în niciun caz. Are obligaţiunea să livreze gaze naturale, iar noi suntem obligaţi să le achităm. Acelaşi lucru e şi cu energia electrică", a menţionat Chiril Gaburici.

Totodată, ministrul Economiei şi Infrastructurii a precizat că Transgaz va merge până la capăt şi va construi conducta de gaz Ungheni-Chişinău.

"Pentru Transgaz este importantă această conductă pentru că este un contract direct cu un client care potenţial va cumpăra gaze prin intermediul transportului de gaze din partea lor, Serviciului de transporturi gaze. Speculaţia că Transgaz nu are bani nu are niciun fundament. Cei care făceau aceaste speculaţii se refereau la faptul că Transgaz a aplicat la nişte fonduri externe pentru finanţare, este adevărat că au aplicat, au găsit bani, este ieftin. Mai mult, o parte din banii la care ei au aplicat este pentru a construi conducta, sau pentru a îmbunătăţi conducta de gaz până la frontiera cu Republica Moldova, astfel ca noi să putem avea un debit destul de gaze naturale atunci când vom utiliza gazele ce vin prin această conductă", a subliniat Gaburici.

Ministrul Chiril Gaburici a declarat că până la finele anului 2019 vom avea alternativă de gaze: "Noi vom decide de unde cumpărăm gaze şi decizia va fi luată în dependenţă de preţul şi condiiţile pe care le vom primi la gazele naturale. Oricine ne va da preţ bun şi condiţii accesibile, de la ei vom lua gaze".

PUBLIKA.MD aminteşte că datorită unui nou proiect comun al României şi Uniunii Europene, ţara noastră îşi va putea asigura consumul integral de gaze naturale prin intermediul conductei Ungheni-Chişinău, aflată în construcţie.

Bucureştiul şi autorităţile UE au decis să investească 152 de milioane de euro pentru a dezvolta sistemul de transport de gaze naturale în zona de nord-est a României. Contractul de finanțare a fost semnat de compania Transgaz și Ministerul Economiei de la București, în contextul ședinței comune a guvernelor României și Republicii Moldova. Astfel, pe viitor, capacitatea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău va crește până la 2,2 miliarde de metri cubi pe an.

Compania Transgaz din ţara vecină a construit gazoductul Iași-Ungheni și, în prezent, gestionează construcția conductei Ungheni-Chişinău. Costul total al proiectului se ridică la 105 milioane de euro, bani acordați de BERD, Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană.