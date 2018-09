Ministrul Gaburici: Moldova are ce arăta lumii întregi. Vinuri bune, oraşe subterane, oameni ospitalieri şi mâncare gustoasă

Republica Moldova are ce arăta lumii întregi. Pentru toţi ţara noastră se asociază cu vinuri bune, oraşe subterane, oameni buni, ospitalieri şi mâncare gustoasă. Acesta este potenţialul ţării noastre care în fiecare an devine tot mai cunoscut pe toate continentele lumii. Declaraţiile au fost făcute de ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, în debutul Conferinței Mondiale a Turismului Vitivinicol pe lângă ONU.



"Eforturile de a distruge ramura vitivinicolă în perioada URSS nu s-au soldat cu succes. Astăzi avem ce arăta lumii întregi. Vinurile noastre devin în fiecarean tot mai bune şi mai bune şi sunt prezente pe harta vinurilor de calitate din întreaga lume. Astăzi Republica Moldova găzduieşte o conferinţă de nivel mondial, acest lucru demonstrează valoarea ţării noastre în comunitatea vitivinicolă internaţională. 55 la sută din turimsul mondial îi revine Europei, ceea ce înseamnă 671 de milioane de turişti pe an. Numărul de turişti anual a crescut cu 7% anul trecut şi este deja în creştere al 8-lea an consecutiv. Republica Moldova trebuie să reuşească să orienteze o bună parte din aceşti turişti spre noi ca destinaţie.

Avem ce prezenta în ţara noastra. Avem 15 vinării, şase urmează să fie deschise anul acesta şi altele 17 anul viitor. Un total de 38 de vinării, de două ori mai multe vinării ca acum trei ani. Până la sfârşitul acestui an vom instala 156 de indicatoare spre aceste vinării şi alte locuri turistice din ţară. Ce face vinul nostru ca să fie bun? Este de fapt pasiunea celor care îl produc. Vinul nostru este făcut cu dragoste şi mult suflet", a declarat Chiril Gaburici.

PUBLIKA.MD menţionează că ţara noastră găzduieşte, în premieră, azi şi mâine cea de-a treia Conferință Mondială a Turismului Vitivinicol pe lângă ONU.

La eveniment sunt reprezentanţi din 60 de ţări, printre care şi Jaime Cabal, secretarul general adjunct al Organizației Mondiale a Turismului, iar scopul principal este de a promova imaginea Moldovei pe plan internațional ca destinație vitivinicolă.