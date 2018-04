Ministrul Gaburici, la Fabrica de sticlă: Întreprinderile de stat trebuie să fie nu mai puțin profitabile decât cele private

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a întreprins astăzi o vizită de lucru la Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău", pentru a discuta cu conducerea acesteia despre raportul de activitate al întreprinderii, indicatorii de performanță atinși, restanțele înregistrate, precum și despre planul de dezvoltare.

Chiril Gaburici și-a exprimat nemulțumirea față de raportul de activitate prezentat de conducerea Fabricii de sticlă, cerând explicații la venitul înregistrat anul trecut de Fabrica de sticlă. "Întreprinderile de stat trebuie să fie nu mai puțin profitabile decât cele private. Atunci vor costa nu mai puțin decât companiile private. Și asta e misiunea managementului. Ori vă faceți treaba, ori nu", a punctat ministrul.

De asemenea, Chiril Gaburici s-a arătat îngrijorat și de felul în care au fost făcute achizițiile la întreprindere. "Recunosc, am văzut raportul doar pe diagonală. Dar, fiind venit din business am câteva deprinderi de a "urmări banii". Ceea ce am văzut în raport m-a îngrijorat, pentru că nu toate prețurile corespund realității. De aceea, vă cer să faceți o expertiză și în dreptul fiecărui produs achiziționat să indicați prețul real al acestuia pe piață, la bucată. Ulterior, aceste cifre să-mi fie prezentate", a solicitat ministrul Economiei și Infrastructurii.

Referindu-se la investițiile statului făcute la Fabrica de sticlă din Chișinău, Chiril Gaburici a reiterat că întreprinderea trebuie să devină lider pe piața internă și unul dintre principalii furnizori de producție calitativă în regiune.

Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" a fost creată în anul 2002, după reorganizarea societății pe acțiuni cu aceleași denumire