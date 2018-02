Ministrul Gaburici la discuţii cu investitori străini: Moldova trebuie să devină un paradis pentru companiile IT

Republica Moldova trebuie să devină un paradis pentru companiile IT. Declaraţia a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a avut o întrevedere cu un grup de investitori străini cu afaceri în domeniile tehnologiei informației și energiei electrice, interesat de a-și extinde activitatea în ţara noastră.

În cadrul discuțiilor, potențialii donatori au apreciat beneficiile pe care le oferă ajustările legislative pentru domeniul IT și crearea primului Park IT din țară - "Moldova Park IT".

"Încurajăm companiile IT străine să investească în țara noastră și le acordăm tot suportul necesar. Republica Moldova trebuie să devină un paradis pentru companiile IT și vom întreprinde acțiunile necesare pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării acestor afaceri", a menţionat ministrul Chiril Gaburici.

În context, secretarul de stat Vitalie Tarlev a prezentat succint legislația privind modul de operare a parcurilor IT, beneficiile fiscale și de interacțiune simplificată cu instituțiile statului, precum și regimul virtual de activitate în parcurile IT.

De asemenea, potențialii donatori au fost informați și despre simplificarea modului de acordare și de prelungire a dreptului de ședere provizorie, precum și abolirea permiselor de muncă pentru investitorii străini și angajații înalt calificați ai companiilor IT.