Ministrul Gaburici a cerut administrației autogării din Cimișlia să fie amenajate urgent blocuri sanitare pentru pasageri

Ministrul Economiei şi Infrastructurii solicită administrației autogării din Cimișlia să urgenteze amenajarea grupurilor sanitare pentru pasageri. Proiectul trebuie să fie executat până în data de 15 mai. În cadrul unei vizitei în teritoriu, Chiril Gaburici a constatat că, deşi încă în februarie a cerut ca lucrările să fie făcute în cel mai scurt timp, responsabilii nu au realizat nimic până acum.



"Au trecut deja două luni şi nu s-a făcut aproape nimic. Proiectul, de fapt, este unul foarte simplu, dar foarte important şi necesar călătorilor. Pentru asta răspund responsabilii, dar dacă ei nu se apucă de muncă, o să fac eu", a precizat ministrul Chiril Gaburici.



În prezent, lângă autogara din Cimişlia este un veceu privat, iar călătorii care merg acolo achită doi lei.

Chiar şi aşa, oamenii se plâng de mizerie şi miros insuportabil:



"Să fie curăţenie, Doamne fereşte ce mizerabil e acolo. Doamne fereşte ce murdar".



" - Suntem învăţaţi aşa, să plătim, ce să facem, dacă trebuie te duci şi plăteşti. - Dar e curat acolo? - Nu prea".



Şeful autogării spune că lucrările de construcţie a blocurilor sanitare au fost tergiversate din cauza procedurilor privind anunţarea licitaţiei, dar şi a vremii nefavorabile. Potrivit lui, muncitorii deja au început amenajarea zonei sanitare.



"Am căutat antreprenori care să execute aceste lucrări, puţin s-a tergeversat din cauza antreprenorilor pentru că am încercat şi am făcut diferite devuzuri de cheltuieli. Ei în timpul dat erau puţin ocupaţi şi am fost nevoiţi să aşteptăm puţin", a menţionat Ion Putină, şeful autogării Cimişlia.



Costul lucrărilor se ridică la 200 de mii de lei, banii alocaţi de Întreprinderea "Gările şi Staţiile Auto". În total, vor fi construite patru toalete. Zilnic, prin autogara din Cimişlia trec aproape 300 de pasageri.