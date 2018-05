Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, la Fabrika. Cele mai importante declarații (LIVETEXT)

(20:44) Octavian Armaşu despre buget: În buget este alocată o sumă, iar pentru anul curent este alocată suma de 20 de milioane de lei, noi am prevăzut-o încă de la început. cei care vor intra în program şi vor primi subvenţii din Prima Casă 2, atunci vor primi subvenţii din aceste 20 de milioane. Suma va fi ajustată anual în funţie de solicitări şi de resursele disponibile din buget. Anul curent noi putem să subvenţional aproximativ 2200 de mii

(20:44) Octavian Armaşu: Persoana dacă este transferată de la o instituţie la alta ea continuă să beneficieze de această subvenţie, important este să lucreze în scetorul public, dacă plecă la privat atunci este pe cont propriu trebuie să se descurce.

(20:39) Octavian Armaşu despre compensaţii: Statul va fi fericit dacă persoana care şi-a cumpărat o locuinţă are mai mulţi bani pentru a achita creditul înainte de termen, dar termenul care a fost calculat pentru 25 de ani, iar persoana a achitat în avans, deci din acest moment se stopează plăţile subvenţiilor. Dacă persoana a achitat creditul în avans înseamnă că starea lui financiară s-a îmbunătăţit considerabil, respectic, el nu mai are nevoie de acea subvenţie şi noi o oferim alcuiva care tot are nevoie.

(20:39) Octavian Armaşu despre compensaţii: Statul compensează printr-un ajutor nerambursabil, statul compensază jumătate din suma creditelor, deci este jumătate din valoarea principalului. Celalaltă jumătate şi plata dobânzilor urmează să fie achitată de angajat. Jumătate de credit o împărţim pe o perioadă de 25 de ani, adică 300 de luni şi obţinem cuantumul lunar pe care o să-l plătească beneficiarul ca subvenţie. Aceasta duce la 750 de lei pe lună. Dacă locuinţa este de 500 de mii de lei, creditul ar fi de 450 de mii pentru că 10 la sută trebuie să le achite beneficiarul. rata ar fi mai mult de 3 mii de lei. deci rata lunară va fi de 3200, iar compennsaţia va fi de 750 de lei. Practic angajatul va primi suplimentar cam 20 la sută din rata lunară care trebuie să o plătească. Vreau să nu fie aşteptări exagerate. Se achită doar jumătate din suma principalului.

(20:32) Roman Chircă: Sunt un mare partizan al sistemului propus de domnul ministru. Chiar şi achitarea prin bitcoin ar fi binevenită. Plafonul maxim pentru un astfel de apartament, asta ar însemna contribuţia maximă este de 250 de mii. Dacă aceste plăţi sunt efectuate pe o perioadă de 25 de ani atunci avem contribuţii lunare destul de mici. Este o soluţie fezabilă pentru cele mai mici salarii. Eu cred că oricine din sectorul public îşi poate achiziţiona o locuinţă. Nu este o povară fiscală pentru cei care vor o locuinţă.

(20:30) Octavian Armaşu despre cum se înregistrează cererile: Noi am ajuns la soluţie tehnică, o soluţie IT, astfel, toţi angajaţii din sectorul public care vor prezenta cererea în mod electronic pe un portal care va fi făcut public, iar cererile vor fi procesate după principiul primul venit, primul servit. În mod cronologic al înscrierii.

(20:26) Octavian Armaşu despre condiţii: Aici sunt implicit şi condiţiile din Prima Casă, respectiv vârsta până la 45 de ani, respectiv este aceeaşi vârsă. Nu se pun careva cerinţe pe starea familială, important este să aibă venituri şi să fie cetăţean al Republicii Moldova, doar că aici pe lângă a primi subvenţia mai este condiţia să lucreze mai puţin de un an în sectorul public şi să-i lipsească aceste sancţiuni de care am mai vorbit. Ceea ce priveşte valoarea locuinţei în programul Prima Casă este limitat la un milion de lei, iar în programul Prima Casă 2 limita este de 500 de mii. Noi încercăm să targhetăm acele persoane care au nevoie de susţinere care au nevoie de o locuinţă mai modestă. Aici este plafonată valoarea locuinţei.

(20:24) Octavian Armaşu: Eu înţeleg poziţia domnului Chircă, este şi altă parte a adevărului pentru că şi într-o companie privată patronul îi acordă careva facilităţi lucrătorilor care au performanţe mai bune.

(20:19) Roman Chircă: Eu cred că în sectorul public, angajații au anumite relații cu șeful: șeful le oferă bonusuri, iar în cazul de față este vorba să nu existe sancțiuni disciplinare. În fiecare colectiv de muncă există diferite relații, de la cele mai armonioase, la cele mai conflictuale. Rivalitatea care domină în colectivele noastre este incomparabilă cu alte state.

(20:14) Octavian Armașu: Persoana trebuie să fie angajată în sistemul public, cel puțin de un an și să nu aibă sancțiuni disciplinare. Trebuie să avem stimulente pentru angajații noastre.

(20:12) Octavian Armașu: Exact ca în programul prima Casă, regulile sunt aceleași. POate fi procurată orice locuință, indiferent de unde se află, la sat sau la oraș. O familie tânără ar putea să cumpere o casă la țară și să beneficeze și de această subvenție. Imobilul trebuie să aibă destinația de spațiu locativ. Trebuie să fie dat în exploatare.

(20:07) Roman Chircă: Costurile mi se par foarte rezonabile. În plus, astfel de plăți erau efectuate pentru chirie. Pentru ce să cheltui pentru chirie, când poți să faci o achiziție privată? Noi am scăpat în afara vizorului sectoare întregi, în special cel al medicinei și învățământului.

(20:05) Octavian Armașu: Timpurile s-au schimbat. Deja astăzi vedem că angajatorii caută angajați și au grijă să le creeze condiții. Noi vrem să-i menținem pe toți la locul de muncă. Oamenii vor beneficia de condiții atâta timp cât vor lucra la stat. Mă refer la toți angajații din sistemul bugetar. Practic acoperim oamenii care au anume nevoie: polițiștii, medicii, militarii, etc, adică anume oamenii care au nevoie de o casă.

(19:59) Roman Chircă, despre scopurile programului Prima Casă2: Diferite poziții în stat au diferite valori. Sunt sectoare care o duc foarte bine și fără intervenții externe. Eu cred că acest program vizează acele pături care au anumite profesii, dar care nu au putut fi motivate și astfel avem consecințe pe domeniul învățământului, medicinei, etc. Prima Casă 2 este un element care va lega această persoană în sistemul public pe mai mulți ani. Necesitatea unei locuințe este una din prioritățile de bază a unei persoane care dorește să activeze în sectorul public. Progrmaul Prima Casă și Prima Casă 2 vor face perspectivă prin diminuarea costurilor administrative.

(19:58) Octavian Armașu: Noi ne-am confruntat cu fenomenul că tinerii pleacă din țară, mai ales că pleacă din sectorul bugetar. Prin intermediul acestui program vrem ca tinerii să-și cumpere o casă în Moldova.

(19:53) Octavian Armașu, despre programul Prima Casă 2: Nu este o versiune nouă a programului, este un program complementar. Este un program de credite ipotecare cu garanție de stat. Este un program general pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Cei din sectorul bugetar sunt dezavantajați, iar noi am zis să egalam șansele lor venind cu un suport financiar în cadrul programului Prima Casă 2. Benefeciarii sunt cei care au accesat creditul ipotecar Prima Casă, ei pot primi o subvenție de la stat în mărime de jumătate din creditul accesat, împărțit pe o perioadă de 25 de ani.

