Ministrul Finanţelor, Ion Chicu a depus jurământul de învestire în funcţie

Ministrul desemnat al Finanţelor, Ion Chicu a depus în această seară jurământul de învestire în funcţie. Ceremonia solemnă a avut loc în faţa şefului statului şi a premierului.



"Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile ți libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei."



Candidatura lui Ion Chicu a fost propusă de premierul Pavel Filip și susținută de PDM. Funсţia de ministru a rămas vacantă, după ce Octavian Armașu a fost numit guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. Ion Chicu a declarat că va continua reformele începute, cea fiscală și cea a salarizării.



"Ministerul Finanțelor, pe lângă asigurarea stabilității bugetare, a abordat o poziție pro-activă a ceea ce se numește politici de dezvoltare a businessului, de susținere a creșterii economice. Or, noi suntem convinși că prin această abordare putem contribui la creșterea economică, a face ca economia țării să fie mai competitivă", a declarat Ion Chicu, ministrul Finanțelor.



Ion Chicu este al doilea ministru propus de Guvernul Filip, care a fost acceptat de șeful statului, după Victoria Iftodi, ministrul Justiţiei. Până acum, Igor Dodon a refuzat să semneze decretele de învestire a opt miniştri şi a doi vicepremieri.



"Fără mari dubii am semnat acest decret, pentru că, într-adevăr consider că dl Chicu este unul dintre cei mai buni care vor face față la toate problemele și provocările care ar putea fi în această perioadă. Funcția de ministru este una politică, dar eu știu că sunteți în primul rând un tehnocrat", a menționat Igor Dodon, președinte.



Premierul Pavel Filip este încrezător că noul ministru al Finanțelor va face față tuturor provocărilor.



"Pentru mine nu a fost un lucru foarte complicat pentru a-l înainta pe dl Chicu la această funcție. A fost secretar general la Ministerul de Finanțe, a fost implicat plenar în activitatea acestui minister, este adevărat că de azi înainte va avea și această responsabilitate politică care nu este ușoară și foarte simplă", a declarat premierul Pavel Filip.



Ion Chicu are 46 de ani și de la începutul acestui an, în urma reformei guvernamentale, a deţinut funcţia de secretar general de stat în cadrul Ministerului Finanțelor. Înainte de asta, mai exact din 2009, a fost consultant la Ministerul Finanțelor și la Banca Mondială. Ion Chicu este licențiat în management economic. Cariera la Guvern a început-o în anul 2005, când a devenit şeful unei direcții în cadrul Ministerului Economiei.