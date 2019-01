Ministrul Finanţelor: În luna februarie, pentru angajaţii din sectorul bugetar va fi achitat şi al 13-lea salariu

Nici un angajat din sectorul public şi nici un pensionar nu a ridicat un venit mai mic după majorarea salariilor sau a pensiilor. Declaraţia a fost făcută de ministrul Finanţelor, Ion Chicu în cadrul emisiunii Fabrika de aseară. Potrivit oficialului, mărirea pensiilor pentru unele categorii de vârstnici cu 10 la sută, alocarea ajutorului unic de 600 de lei, dar şi creşterea numărului de beneficiari care vor primi ajutor pentru perioada rece a anului, trebuie privite în complex.



"Eu nu cred că atunci când însumează avantajele la toate trei aceste iniţiative să piardă în final. Dacă privim doar segmentar, poate să fie cazuri că a pierdut trei sau patru lei. Dar vă asigur că cei pe care îi vizează majorarea de 10 procente, toţi au beneficiat şi de 600 de lei, ceea ce e firesc. Şi beneficiază şi de cele 350 timp de cinci luni care sunt suportul pentru perioada rece a anului. Majorarea cu 10 la sută deja este bază pentru indexările ulterioare", a declarat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



De asemenea, ministrul a dat asigurări că, în luna februarie, pentru angajaţii din sectorul bugetar va fi achitat şi al 13-lea salariu.



"Noi deja am lansat procesul acesta pentru luna februarie. Am avut exprimări de nemulţumiri de genul de ce la mine salariul a crescut doar cu 800 pe când la vecin a crescut cu 1200. Încercăm să explicăm că este o consecinţă a reformei şi este firesc că nu pentru toate categoriile de salariaţi poate fi acelaşi salariu", a declarat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



În cadrul emisiunii, Ion Chicu a menţionat că bugetul public naţional este unul sustenabil pentru proiecte precum "Prima Casă" sau "Drumuri bune pentru Moldova."



"Noi ne lansăm în proiecte care ţintesc două scopuri. Pe de o parte care să rezolve problemele sociale, pe de altă parte să asigure efecte de creştere economică şi de rambursare a efortului financiar investit", a declarat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



Ion Chicu a vorbit şi despre riscul care ar putea compromite creșterea economiei țării în 2019.



"Eu riscuri bugetare mari pentru anul 2019 nu văd, cu excepţia unor riscuri legate de evoluţia lucrurilor politice pentru că dacă se repliază şi la noi cazuri când ţara nu are guvern doi ani şi nu mai înţelegi ce se întâmplă, bine înţeles aici pot apărea riscuri. Eu sper că nouă ca societate, ca ţară ne ajunge înţelepciune să depăşim asemenea situaţii", a declarat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.