Ministrul Educației din România s-a prezentat la vaccinare într-o cămașă specială

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a mers miercuri să se vaccineze împotriva COVID purtând o cămaşă specială, cu un soi de buzunar detașabil, care să permită accesul mai ușor la braț, informează Hotnews.ro. El a explicat că are cămașa de mai mult timp, pentru că într-un an a fost în peste 70 de state "mai ciudate" și a trebuit să se vaccineze.

Cămașa avea pe mâneca stângă un fel de buzunar prins cu scai, care să permită accesul la braț fără să fie nevoie de ridicarea mânecii.

"Cămașa dumneavoastră seamănă cu matricolele noastre din liceu, cu arici!”, i-a spus lui Cîmpeanu asistenta care l-a vaccinat.

El a explicat că are cămașa de mai mult timp, pentru că a călătorit în mai multe state mai ciudate și a trebuit să se vaccineze: "Am fost într-un singur an în 73 de state mai ciudate".