Ministrul Economiei din Guvernul Maiei Sandu recunoaște succesul programului Prima Casă

Programul "Prima Casă", iniţiat de Partidul Democrat din Moldova, este unul bun şi trebuie continuat. O recunoaşte chiar şi noul ministru al Economiei, Vadim Brânzan. Afirmaţiile acestuia vin însă în contradicţie cu cele ale colegilor din blocul politic "ACUM", din partea căruia a fost desemnat în funcţie.



"Eu sunt un susţinător al acestui program. Eu consider că el trebuie continuat. Să mă asigur că noi avem suficienţi bani în buget. Ba chiar consider că el ar trebui cumva lărgit. Şi trebuie să găsim surse financiare, dacă nu putem din interior, să le căutăm din exterior. Eu sunt cu ambele mâini pentru acest program."



Anterior, liderul PPDA, Andrei Năstase, era revoltat că Guvernul condus atunci de Pavel Filip, le plăteşte moldovenilor o parte din costul locuinţelor prin acest proiect. Năstase nu vede cu ochi buni faptul că statul îi ajută pe oameni să-şi cumpere o casă. Ba mai mult, el cataloghează această iniţiativă drept una populistă. Anterior și deputatul PAS, Dan Perciun, a criticat dur proiectul Prima Casă.



"Încă o bulă de săpun lansată de către Partidul Democrat la începutul acestui an, şi anume Programul "Prima Casă". Programul nostru este mai puţin atractiv şi nu reuşeşte să convingă tinerii în egală măsură ca cele similare din alte state."



Programul guvernamental "Prima Casă" a fost lansat în martie 2018, la iniţiativa vicepreşedintelui PDM, Pavel Filip. Ulterior, au fost puse în aplicare şi programele "Prima Casă 2", destinat bugetarilor, apoi "Prima casă 3" destinat familiilor cu mai mulţi copii şi "Prima Casă 4" pentru angajaţii din mediul privat.

Până acum, peste 2100 de moldoveni au beneficiat de acest proiect, iar împrumuturile date de bănci depăşesc un miliard de lei.