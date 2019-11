Ministrul demis Nicu Popescu se laudă cu realizările Guvernului Filip

Ministrul demis Nicu Popescu a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care le mulțumește colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru munca depusă în cele cinci luni.

"În luna iunie, am preluat o politică externă obosită și un stat izolat, căruia i se trântea ușa în nas în mai toate capitalele europene. Am reușit să schimbăm într-un timp record această stare de lucruri. Astfel, dacă în mod obișnuit cinci luni pot să însemne puțin, pentru țara noastră ele au însemnat foarte mult. Și asta pentru că într-o perioadă extrem de scurtă, împreună cu colegii din Minister și din Guvern, am reușit să deblocăm ori să pornim mai multe procese importante.



Din păcate, astăzi Republica Moldova intră într-o nouă fază, una impredictibilă și chiar periculoasă. Cu o politică nevertebrată și dezechilibrată față de Federația Rusă și cu un îngheț în relația cu partenerii europeni, inclusiv România. Cu noi riscuri de izolare politică de către Uniunea Europeană și alți parteneri, respectiv cu mai puțin sprijin financiar pentru țară și pentru oameni.



Îi mulțumesc echipei de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru munca depusă în aceste cinci luni."