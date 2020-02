Ministrul de Interne, Pavel Voicu, SE CONTRAZICE în declaraţii cu privire la numărul de infracţiuni comise în ţara noastră

Ministrul Afacerilor Interne se contrazice în declaraţii! Pavel Voicu susține că în ţara noastră se atestă o scădere a numărului de infracţiuni și tot el recunoaște că, în ultima vreme, se comit mai multe crime grave.



"Înregistrăm, în premanenţă, o scădere a numărului de infracţiuni, mă refer, în special, la cele deosebit de grave, în special, omorurile, violurile, leziuni corporale care pe parcursul anului 2019 au crescut, cumva, la număr, dar am coborât la normal, şi deja am stopat acest fenomen", a menţionat ministrul de Interne.



Pavel Voicu mai recunoscut că, din luna noiembrie, atunci când a preluat şefia Ministerului Afacerilor Interne, s-au comis un număr mare de infracţiuni. Totuși, spune el, de vină ar fi perioada anului, nu noua conducere a ministerului.



"Întradevăr, în ultima lună, în decembrie, atunci când aveam două trei săptămâni de când am fost numit în funcţie au fost înregistrate mai multe infracţiuni, însă, făcând o analiză a ultimilor cinci ani de zile, anume în perioada decembrie - ianuarie, atunci când cetăţenii au mai mult program liber se comit mai multe infracţiuni, pentru că au mai puţine preocupaţii, îşi amintesc de cele întâmplate pe parcursul anului", a declarat Voicu.



Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei, anul trecut, în Republica Moldova au fost comise aproape 160 de omoruri, iar 155 dintre acestea au fost săvârşite cu deosebită cruzime.

Săptămâna trecută, fostul procuror al municipiul Chişinău Ion Diacov a declarat la un post privat de televiziune că, în realitate, acest număr ar fi de două ori mai mare. În replică, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au spus că nu au nicio intenţie să tăinuiască infracţiunile, iar toate cazurile sunt înregistrate şi anunţate.