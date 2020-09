Ministrul de Interne, Pavel Voicu, despre nunta fiului premierului Chicu: Toți trebuie să fim egali în fața legii

Toți trebuie să fim egali în fața legii. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Unimedia de către ministrul de Interne, Pavel Voicu, cu privire la nunta fiului premierului Ion Chicu. Voicu a mai menționat că MAI anchetează acest caz.

"Toți trebuie să fim egali în fața legii. Trebuie să înțelegem cu toții că premierul este o persoană protejată și atunci când își dorește cineva să intre în viața lui personală, nu se permite. Au sunat la 112 persoane stabilite de noi și au anunțat că are loc o nuntă și sunt mai mult de 50 de persoane. Noi am înregistrat acest caz, se află încă în examinare, am discutat și cu administratorul localului, chelenerii, bucătarii, ancheta se desfășoară", a punctat ministrul de Interne.

Totodată, Pavel Voicu spune că a discutat și cu prim-ministrul: "Am discutat și cu premierul, dumnealui a spus să întreprindem măsuri conform legislației".

PUBLIKA.MD amintește că evenimentul a avut loc în seara de 28 august, iar două zile mai târziu pe internet au apărut imagini video de la ceremonia la care premierul Ion Chicu ar fi fost socru mare.

Premierul Ion Chicu consideră că nunta fiului său a fost o petrecere, la care au participat mai puţin de 50 de oameni şi că nu a fost încălcată nicio decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, pe care tot el o conduce.