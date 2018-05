Ministrul de Interne, DEZVĂLUIRI DE SUFLET de la întâlnirea cu BĂIATUL EROU din Sireţi: Ar trebui să învăţăm de la mama lui cum să trăim în Moldova

Povestea lui Cristian Dirvici, băiatul de 12 ani din Sireți, care vinde verdețuri pentru a-și ajuta mama bolnavă, a impresionat o ţară întreagă, inclusiv şi pe ministrul de Interne, Alexandru Jizdan. Acesta a făcut dezvăluiri de suflet în cadrul emisiunii Fabrika, după ce s-a întâlnit cu eroul din Sireţi.

"Am mers la şcoală şi l-am văzut pe Cristian. Am avut un dialog cu copiii şi am descoperit că avem generaţii fantastice, nişte copii fantastici în satul Sireţi. Am vorbit cu Cristian, am mers acasă la el. I-am cumpărat şi o minge, am jucat fotbal. L-am provocat, joacă bine fotbal, este un copil deschis şi i-am pus câteva întrebări la care mi-a răspuns direct şi într-o manieră matură", a menţionat ministrul de Interne.

Totodată, Alexandru Jizdan spune că a rămas impresionat de mama copilului. Potrivit lui Jizdan, această doamnă ar trebui să fie un exemplu pentru cetăţeni de a învăţa să trăim frumos în Republica Moldova.

"Am rugat colegii din Minister să o sune pe mama lui Cristi şi ea vindea cireşe în adiacentul Pieţei Centrale. Colegii au mers şi au cumpărat tot ce avea doamna, apoi a fost rugată să vină la minister pentru a avea o discuţie. Am rămas surprins plăcut de energia pe care o emană domana Galina, mama lui Cristian. Am rămas surprins de modul în care îşi educă copiii, ea însuşi fiind o persoană care a crescut în internat. Cu toţii ar trebui să învăţăm de la dumneaei, pentru că cu atâta dedicaţie şi speranţă merge prin viaţă. Ar trebui, noi, cetăţenii sănătoşi, să învăţăm de la această doamnă cum ar trebui de trăit în Republica Moldova. Am rămas fascinat de această doamnă", a conchis Jizdan.

Ministrul de Interne a făcut şi unele precizări cu privire la faptul că mama lui Cristian a fost chemată la inspectorul din localitate pentru a da explicaţii "de ce își explotează copilul prin muncă".

"Am văzut cum au reacţionat colegii noştri din Străşeni. Este vorba despre un angajat al nostru, iar după ce au văzut ştirea au decis să vină şi ei cu precizări. Dacă e să urmărim acţiunile colegilor noştri din punct de vedere cum prevede legislaţia, atunci colegii noştri nu au greşit cu nimic, este partea tehnică. Dacă e să ne uităm prin prisma omului, totuşi nu trebuia de procedat în acest mod. Am văzut cum toată lumea a izbucnit. S-a reacţionat tehnic, fără a avea emoţii, în acest caz colegii şi-au făcut meseria de oameni ai legii. E o procedură. Nu va fi nicio sancţiune. Am vrut ca doamna Galina să înţeleagă că noi nu am fost intenţionat, nu i-am dorit niciun rău. Am vrut să îi dau asigurări că în Ministerul de Interne lucrează oameni şi nu trebuie să îi fie frică", a subliniat Alexandru Jizdan.

PUBLIKA.MD aminteşte că Cristian Dirvici este elev în clasa a 5-a. Este un copil care trece prin copilărie la pas grăbit, acasă însă timpul se oprește în loc.

Mama sa, cu greu se mai poate deplasa, având la ambele picioare proteze. Așa că Cristian e responsabil de majoritatea treburilor casnice.

