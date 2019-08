Ministrul de interne Andrei Năstase nu cunoaşte că în Moldova nu mai există COMISARIATE şi COMISARI

17 Inspectorate de Poliţie din ţară au rămas fără conducere în ultima perioadă. Despre asta a anunţat aseară, ministrul de Interne, Andrei Năstase, la un post privat de televiziune. Deşi Năstase susţine că aceştia ar fi plecat de bună voie, în cadrul aceleaşi emisiuni, ministrul recunoaşte că le-a sugerat să-şi depună demisia din funcţii.

"Din cele 44 de comisariate avem 17 fără comisari în momentul de faţă. Dumneavoastră pe câţi i-aţi dat afară? – Să ştiţi că eu nu prea am dat afară. Eu am făcut apel la conştiinţa celor pe care i-am găsit în Ministerul de Interne şi structurile subordonate, în speţă la comisariate. Le-am spus că cei care au greşit, şi ei ştiu că au greşit, este bine să plece.", a sozs Năstase.

De menţionat că în urma reformei MAI, în Moldova nu mai există comisariate, aceste instituţii s-au transformat în Inspectorate de poliţie.

Deşi spune că nu şi-a presat subalternii să plece, Andrei Năstase recunoaşte că a deschis anchete de serviciu pe numele acestora.



"Niciun fel de presiune, niciun fel de forţare a notei. Dimpotrivă, am spus că nişte procurori liberi, o justiţie liberă, se va ocupa de fiecare în parte. În acelaşi timp, bineînţeles, am dispus nişte anchete de serviciuW", a mai spus ministrul de interne.



Altceva spun însă, foştii conducători de inspectorate. Printre ei şi Oleg Cojocaru, şeful IP Bălţi, care a demisionat în data de 12 iulie.



"Inițial, am primit mesaje de genul, transmiteți-i să plece singur, în caz contrar, o să-i găsim ceva din trecut și o să-i facem show-ri cu rețineri, cu mascați. Ministrul Năstase a dat indicații, ori pleacă, dacă nu pleacă de bună voie, îi trimitem controale, diferite verificări și așa mai departe.", a spus Cojocari.