Ministrul de Interne Andrei Năstase încalcă regulile de circulaţie. Imagini VIDEO surprinse în trafic

Noul ministrul de Interne, Andrei Năstase, a fost surprins în trafic încălcând regulile de circulație. Potrivit unui şofer, care a filmat momentul şi l-a postat pe Facebook, Năstase a făcut o depășire neregulamentară, cu peste 100 de km la oră, într-o curbă de pe traseul Anenii Noi.

"Bună ziua la toată lumea!!!



Astăzi 19 Iunie 2019 în satul Varnița, raionul Anenii Noi, am avut onoarea să asist la un discurs ținut de așa numitul ministru nou nouț de interne domnul Andrei Nastase, care în ciuda faptului că nu are nimic comun cu ministerul de interne ,nici nu își dă interesul !



Eu înțeleg că în vocabularul mătale dm Nastase în afară de cuvîntul ”nacialnic” nu îți vine nimic pe limbă de altfel cum l-ai putea numi pe un Șef de inspectorat...



Înțeleg că te doare inima de locuitorii satului Varnița, e și normal,se vede, dacă tot ați făcut coaliție cu Dodon care vrea să Federalizeze țara, și până la urmă asta ar înseamna că satul Varnița e primul pe care îl veți trăda și va avea de suferit !!!



-Și mai am o întrebare personală !?

-Îmi permiteți și mie să încalc regulile de circulație? La fel cum le încălcați și dumneavoastră?!", a scris Stefan Melnic.