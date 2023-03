Ministrul de Interne, Ana Revenco, a dat asigurări că forțele de ordine nu vor permite destabilizări în țară

După protestul de duminică, 12 martie, desfășurate în Capitală, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ana Revenco, a declarat că angajații MAI își îndeplinesc cu brio misiunea de menținere a stabilității în țară și a dat asigurări că forțele de ordine nu vor permite destabilizări care să pună în pericol siguranța cetățenilor.

„Sistemul afacerilor interne apără cu fermitate cetățenii, ordinea de drept și democrația pe care am construit-o timp de peste 30 de ani. Față de turbulențele manifestate astăzi, precizez că MAI nu va admite ca infractorii și trădătorii să ascundă violențele sub umbrela dreptului la protest, a permisivității legale de a fi reprezentant în Parlament sau în fruntea unor APL-uri. Vocea poporului nu înseamnă violență și trădare de țară! Cei care încalcă legea sub orice pretext, să se aștepte să răspundă în fața organelor de anchetă. Toți cei care au adus violențe asupra civililor aflați pe străzi astăzi, cât și asupra organelor de aplicare a legii figurează acum în dovezile adunate de Poliția Națională”, a menționat ministrul de interne.

Totodată, Ana Revenco a declarat că persoanele implicate în organizarea și desfășurarea acțiunilor de destabilizare a situației în R. Moldova, vor fi trimise pe banca acuzaților pentru trădare de țară.

„Trădătorilor de țară le transmit avertismentul că, în curând, vor sta în fața judecății, oricât de mulți bani și ajutor ar primi pentru a ne distruge țara. Trădarea de țară este cea mai odioasă manifestare a unui om care s-a născut în țara noastră, este cetățean al Republicii Moldova”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.