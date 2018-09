Ministrul de Externe Tudor Ulianovschi va efectua o vizită de lucru în Germania

Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizită de lucru în Republica Federală Germania, în perioada 5 - 7 septembrie 2018.



Agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu ministrul de stat pentru afaceri europene al Republicii Federale Germania, Michael Roth, prim-adjunctul consilierului pentru probleme de securitate şi politică externă al Cancelarului Federal, Joachim Bertele - Michael Harms, directorul executiv al Comitetului de est al economiei Germaniei precum și cu alți oficiali germani.



La Berlin, Ministrul Tudor Ulianovschi va avea o conferință publică la Institutul pentru Politici Europene, cu genericul „Taking stock of the EU-Moldova relations – what’s on the agenda”, cu participarea reprezentanților instituțiilor federale și diferitor fundații germane, mediului academic și de afaceri, etc.



De asemenea, șeful diplomației moldovenești va avea întrevederi cu preşedinţii comisiei de politică externă din Bundestag, Gunther Krichbaum şi comisiei juridice, numiri şi imunităţi din Bundestag, Patrick Sensburg, şefii fracţiunilor partidelor politice din Bundestag, precum şi membrii grupului de prietenie cu Republica Moldova din Bundestag.