Ministrul de Externe al Rusiei acuză SUA că ar încerca să influențeze procesele politice din Moldova

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, acuză Statele Unite că ar încerca să influențeze procesele politice din țara noastră. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru mai mulţi jurnaliști, la Moscova. Lavrov a mai vorbit s-a referit şi la problema transistreană, subliniind că mecanismul nu funcționează și a dat vina pe Statele Unite pentru acest lucru.



Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov:"Din păcate, acest mecanism nu funcționează în primul rând din cauza că în acest caz americanii încearcă să treacă totul sub propriul control și să facă din Moldova un nou abces în spațiul post-sovietic. Să nu admită formarea coaliției care a fost creată cu ceva timp în urmă dintre doamna Sandu și Dodon, și Partidul Socialiștilor, pentru ca ea niciodată să nu aibă loc în realitate și pentru ca forțele pro-occidentale să obțină o victorie clară."



Am solicitat un comentariu de la reprezentanții Ambasadei SUA la Chișinău pe marginea declarațiilor lui Serghei Lavrov, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns. Recent, Departamentul de Stat al SUA a anunțat într-un comunicat că autorităţile de la Washington au solicitat Chişinăului să asigure la 1 noiembrie un scrutin prezidenţial liber şi corect, în cadrul căruia să se respecte voinţa alegătorilor.

Mesajul a fost transmis de subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, David Hale, într-o discuție separată cu președintele Igor Dodon, candidat independent la alegerile prezidențiale, și fostul premier, Maia Sandu, actual candidat PAS la scrutinul din noiembrie.

În comunicat se mai menționa că toți candidații trebuie să aibă parte de condiții echitabile de concurență și acces egal la mass-media. Oficialul american a subliniat că SUA vor monitoriza alegerile, inclusiv prin intermediul observatorilor pe termen lung de la Biroul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Deși discuția telefonică a avut loc în data de 9 octombrie, Maia Sandu și Igor Dodon nu au anunțat despre acest lucru.