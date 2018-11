Ministrul Ciubuc: Valoarea totală a investiţiilor în agricultură a ajuns la peste şase miliarde de lei

Foto: gov.md

Valoarea totală a investiţiilor în agricultură în acest an a ajuns la peste şase miliarde de lei. Potrivit ministrului Nicolae Ciubuc, este o sumă record, care a permis realizarea mai multor proiecte. Declaraţiile au fost făcute la un eveniment organizat cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din agricultură. La sărbătoare a fost prezent şi premierul Pavel Filip, care a menţionat că autorităţile îşi planifică să majoreze Fondul de Subvenționare, datorita creşterii economice.



"Să investiţi în echipamente moderne, să investiţi în tehnologii moderne, astfel că să fim cu toţii absolut siguri că roada pe care am crescut-o, va fi vândută. Dragi agricultori, vă asigur că Guvernul şi de azi înainte va rămâne un prieten şi un partener adevărat al Dumneavoastră", a menţionat premierul Pavel Filip.



Printre cele mai importante proiecte se numără programul de subvenționare pentru tinerii agricultori şi pentru femei, a precizat ministrul Ciubuc.



"Avem peste şase miliarde de lei investite în acest sector, comparativ cu patru, care au fost înregistrate în anul 2017. Acest lucru, evident, a pus şi o sarcină mai mare pe Fondul Naţional de Dezvoltare Agricolă şi Mediul Rural. Avem sume solicitate de peste un miliard de lei. Prin investiţii modernizăm sectorul", a declarat Nicolae Ciubuc, ministru al Agriculturii.



În cadrul evenimentului, au fost premiaţi şase agricultori care au obţinut cele mai bune rezultate pe parcursul anului. Printre ei este şi Iurie Taran, care gestionează prima plantaţie de afine din Moldova.



"Doi ani în urmă, Guvernul a crezut în afacerea noastră. Anul acesta am avut succes, roada a depăşit aşteptările noastre. Anul curent am avut primul lot de export. Cred că peste un an vom prezenta marfa noastră pe piaţa Statelor Unite", a subliniat Iurie tarai, agricultor.



Deşi se confruntă cu multiple probleme, printre care lipsa muncitorilor şi a sistemelor de irigare moderne, fermierii spun că încet-încet lucrurile se mişcă.



"Avem susţinerea deplină din partea Guvernului. Tot timpul avem loc de mai bine, avem de a îmbunătăţi condiţiile de muncă, utilaje de a mai procura ca să fim competitivi pe piaţa europeană", a spus Grigore Cojocaru, agricultor.



"Toate restanţele care au fost, au fost achitate, asta ne-a dat posibilitate, vinificația necesită o mulţime de investiţie pentru a primi o producţie calitativă", a specificat Vladimir Davidescu, agricultor, vinărie.



Ziua profesională a agricultorilor este marcată din 1994, în ultima duminică din noiembrie.