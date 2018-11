Ministrul Chiril Gaburici: O companie din România ne-ar putea livra apă potabilă

foto: publika.md

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, dă asigurări că țara noastră are suficiente rezerve de gaz și electricitate și nu vor fi probleme în acest sens în perioada rece a anului. Invitatul special al emisiunii Fabrika a mai declarat că lucrările la gazoductul Iași-Ungheni nu vor fi sistate, deși au apărut speculații că Transgaz nu are bani și că încearcă să găsească resurse de la diferite fonduri.



"Au găsit bani foarte ieftini și au folosit banii din afară și îi folosesc. Mai mult decât atât, o parte mare din banii la care ei au aplicat este pentru a construi conducte sau pentru a îmbunătăți conducta de gaz până la frontiera cu Republica Moldova, astfel ca noi să putem avea un debit destul de gaze naturale", a spus Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii.



Chiril Gaburici a trecut în revistă și proiectele care au fost discutate la ședința comună dintre guvernele României și al Republicii Moldova. Ministrul a menționat despre autostrada Unirii, construcția unui ecartament ca să nu mai fie schimbate roțile vagoanelor care circulă spre România, dar și anularea tarifelor de roaming.



"Despre aprovizionarea cu apă. Este o companie "Apă Vital" în România la Iași. Ei au un debit foarte mare de apă, au un potențial pe care nu-l folosesc în deplin. Discutăm cu ei o posibilitate trecere pe sub Prut a acestui apeduct cu apă potabilă care ar deservi trei raioane din Republica Moldova: Ungheni, Nisporeni și Fălești", a spus Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii.



Oficialul a mai spus că țara noastră se află acum în dialog cu autoritățile chineze pentru a semna un acord de Liber Schimb, ceea ce ar oferi posibilitatea ca produsele moldovenești să ajungă pe o piață cu peste un miliard de consumatori.



"Investitorii chinezi deja stau cu noi, pentru că din momentul în care noi avem Acord de Liber Schimb cu ei, ei văd un potențial enorm. Nu Republica Moldova, dar prin Republica Moldova acces la cei 800 de milioane potențiali clienți", a spus Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii.