Ministrul Chiril Gaburici a mers în raionul Criuleni să vadă care este situaţia după ninsori: Sunt mulţumit, a fost o colaborare bună

Foto: publika.md

Peste 160 de localităţi din 15 raioane rămân, şi la această oră, parţial deconectate de la curent, din cauza ninsorilor de ieri.



Peste 360 de drumari cu 170 de autospeciale au lucrat toată noaptea pentru a curăţa şoselele. Deja circulaţia se restabileşte complet pe drumurile regionale, fiind practicabile.



Dacă primăriile vor solicita ajutor, dumarii sunt gata să intervină. Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, a mers în raionul Criuleni să vadă care este situaţia.



"Sunt foarte mulţumit şi spuneam acum echipei că am avut o colaborare foarte bună. Cea mai mare problema de fapt este din cauza şoferilor mai puţin responsabili care ies la traseu cu cauciucuri încă de vară", a precizat Chiril Gaburici.



Din cauza vremii, şcoala şi grădiniţa din satul Hârtopul Mare, Criuleni, au fost închise ieri şi astăzi, pentru că reţelele electrice au cedat.



"Acuma se repară. Am avut o problemă şi cu o femeie însărcinată care trebuia transportată, spitalizată la spital, dar până la urmă am reuşit", a menţinat Anatolie Delimarschi, primarul satului Hârtopul Mare.



Potrivit poliţiei de frontieră, din cauza întreruperii curentului electric pe partea ucraineană, rămân închise punctele de trecere Ceadîr-Lunga - Maloiaroslaveț, Ceadîr-Lunga-Novîie-Traianî, Giurgiulești-Reni. Totodată, se circulă cu dificultate prin punctele de trecere Tudora-Starokazacie, Săiți-Lesnoe și Basarabeasca-Serpneovo.