MINISTRUL CERE AJUTOR. Într-o postare în grupul "Stop Ambrozie Moldova" de pe Facebook, ministrul Sănătăţii a îndemnat oamenii să vină cu un plan concret în acest sens

Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ala Nemerenco, vrea să rezolve problema ambroziei, dar nu ştie cum. Oficialul nu a venit cu vreun plan de acţiuni sau, cel puţin, o propunere, dar a cerut ajutorul internauţilor.

Într-o postare în grupul "Stop Ambrozie Moldova" de pe Facebook, ministrul Sănătăţii a îndemnat oamenii să vină cu un plan concret în acest sens, care să fie dezvoltat împreună cu autorităţile.



Postarea a ajuns şi în vizorul responsabililor de la Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi a Mediului, care însă au declarat că deja au fost implementate mai multe măsuri pentru a nimici ambrozia. Se întâmplă după ce, anul trecut, când era în fruntea Guvernului, Pavel Filip a cerut introducerea ambroziei în lista plantelor interzise în Moldova.



"Ministerul a luat informaţia despre mesajul plasat pe reţele de socializare, dar vrem să menţionăm că încă în anul 2018, problema dată a fost în vizorul Guvernulului RM. Conform planului de acţiuni, am pus accent pe întreprinderea unui şir de măsuri: fie mecanice, fie chimice. Dacă sunt reprezentate cele mecanice asta e smulgerea, cosirea, prașa acestor plante. Iar prin metode chimice noi le distrugem prin aplicarea produselor de uz fitosanitar."



Pe strada Albişoara din Capitală, ambrozia a dat mari bătăi de cap oamenilor care locuiesc în zonă. După ce planta a fost cosită, locuitorii pot respira uşuraţi.

"Am auzit că vreo zece persoane deja au păţit alergii de la ambrozie şi unii chiar au ajuns la spital, vreo doi au ajuns la spital."



"Al treilea an am alergie la ambrozie. Timp de aproximativ două luni îmi este foarte greu, multe pastile, picături pentru ochi, pentru nas. Se irită ochii, nas înfundat, strănuturi."



În noiembrie trecut, a fost votat în lectură finală un proiect de lege, care îi obligă pe proprietarii de terenuri să întreprindă măsuri de combatere a ambroziei. Cei care nu se conformează cerinţelor riscă amenzi de până la șase mii de lei.