Ministrul Apărării, Alexandru Pînzari, nevoit să stea câteva zile în spital. Ce i s-a întâmplat

Ministrul Apărării, Alexandru Pînzari, a fost nevoit să stea câteva zile în spital, după ce s-a ales cu o rană la mână, care i-a dat complicații.

"Tot mă întreabă toți unde am dispărut? Iată că după câteva zile, în care am fost nevoit să mă aflu în spital, am revenit la muncă.