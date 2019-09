Ministrul Agriculturii INSISTĂ ca elevilor să le fie oferit must din struguri, chiar dacă părinţii sunt NEMULŢUMIŢI de propunere

Ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu, insistă ca elevilor să le fie oferit must din strugurii care nu pot fi vânduţi. Oficialul nu renunţă la ideea sa, chiar dacă mulţi părinţi s-au arătat indignaţi de propunere.



"- Eu în copilărie am băut must pe care mama mea îl fierbea după cules şi îl conserva în sticle şi borcane. Vorbim despre acest must nu despre acest must care fermentează.

- (reporter) Oameni spun că au totuşi există un procentaj de alcool şi sunt contra ca copii să bea acest must. - Să aducă probe de laborator dacă are", a precizat ministrul Agriculturii.



Anterior, ministrul a declarat că fabricile de conserve ar trebui să producă suc concentrat sau must din struguri. La rândul lor, administratorii întreprinderilor vizate spun că nu dispun de utilaje speciale pentru a produce o astfel de băutură. Totuşi, oficialul spune că are idei pentru a le rezolva problema.



"- Noi le oferim suporturi să procure aceste utilaje.

- (reporter) La toate fabricile?

- La cei care au iniţiativă şi doresc să lanseze un produs nou pe piaţă, noi suntem deschişi avem programuri de granturi pentru a oferi suport agenţilor economici pentru inovaţii şi pentru diversificare de produs", a menţionat Georgeta Mincu.



Acum câteva săptămâni, în cadrul unei dezbateri organizate de o comisie parlamentară cu producătorii locali, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a propus ca elevii să primească must la şcoală. În acest mod, Georgeta Mincu a încercat să rezolve problema producătorilor, care nu au unde să-şi vândă strugurii.

Ideea Ministrului a fost criticată de părinţi şi de specialişti. Nutriţioniştii spun că mustul sau concentratul de struguri poate provoca diaree sau agrava patologii ale tractului gastro-intestinal.